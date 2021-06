Fiorentina, Italiano non è più in pole: spuntano Fonseca e Benitez

Secondo quanto riportato da TGR Rai Toscana Vincenzo Italiano non sarebbe più in pole per diventare l’allenatore della Fiorentina.

FIRENZE – Vincenzo Italiano non è più in pole per diventare l’allenatore della Fiorentina. Lo riporta TGR Rai Toscana spiegando che il club Viola non sarebbe mai stata convinto al 100% in merito al tecnico dello Spezia. Probabile adesso che il presidente Commisso viri sull’altro obiettivo Paulo Fonseca, anche se la Fiorentina, in queste ore, ha aperto i contatti con l’ex allenatore del Napoli Rafa Benitez.