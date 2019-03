Serie A, Fiorentina-Lazio: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio: match valevole per il posticipo domenicale della ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

FIRENZE – Tra poco scenderanno in campo Fiorentina e Lazio nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per la Fiorentina con Gerson, Muriel e Chiesa a comporre il tridente offensivo mentre la Lazio risponde col 3-5-2 con Immobile e Correa a formare la coppia d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): Terraciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa. A disposizione: Lafont, Hugo, Hancko, Laurini, Dabo, Nordgaard, Graiciar, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-2): Proto; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Correa. A disposizione: Strakosha, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Durmisi, Romulo, Badelj, Cataldi, Jordao, Caicedo, Neto. Allenatore: Inzaghi