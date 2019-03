Serie A, Fiorentina-Lazio 1-1: Muriel risponde a Immobile

Il tabellino di Fiorentina-Lazio 1-1 il risultato finale: la formazione ospite passa con Immobile ma i padroni di casa pareggiano con Muriel.

FIRENZE – Nell’incontro valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A Fiorentina e Lazio si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Un gol per tempo con la formazione capitolina che passa in vantaggio con Immobile ma, nella seconda frazione, arriva il pareggio Viola con Muriel. Con questo pareggio la squadra di Inzaghi scivola in ottava posizione con 42 punti mentre la compagine di Pioli resta al decimo posto con 37 punti.

Fiorentina-Lazio 1-1: il tabellino del match

FIORENTINA (4-3-3): Terraciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini (80′ Vitor Hugo), Biraghi; Fernandes (46′ Mirallas), Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa (36′ Simeone). A disposizione: Lafont, Hugo, Hancko, Laurini, Dabo, Nordgaard, Graiciar, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-2): Proto; Patric, Acerbi, Radu (83′ Bastos); Marusic, Luis Alberto (75′ Rimulo), Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic (68′ Badelj); Immobile, Correa. A disposizione: Strakosha, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Durmisi, Romulo, Badelj, Cataldi, Jordao, Caicedo, Neto. Allenatore: Inzaghi

RETI: 23′ Immobile (L), 61′ Muriel (F)

AMMONIZIONI: Ceccherini, Veretout, Simeone (F), Immobile (L)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Artemio Franchi