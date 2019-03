Fiorentina – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.30

FIRENZE – Domenica 10 marzo alle ore 20.30 si giocherà Fiorentina – Lazio, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Incontro che si preannuncia spettacolare viste le ambizioni europee delle due squadre. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta contro l’Atalanta ed in classifica occupano la decima posizione con 36 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione capitolina che viene dalla grande vittoria nel derby con la Roma ed in classifica occupa il sesto posto, insieme a Torino e Atalanta, con 41 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 10 marzo alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – La squadra di Pioli dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Edimilson in cabina di regia con Benassi e Veretout mezze ali mentre davanti spazio al tridente composto da Chiesa, Muriel e Gerson.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Proto in porta, pacchetto difensivo composto da Bastos, Acerbi e Radu. A centrocampo Leiva in cabina di regia con Parolo e Milinkovic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Romulo e Lulic. Davanti Luis Alberto alle spalle di Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di Sky, precisamente su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Inoltre, per gli abbonati sarà possibile assistere al match anche tramite l’applicazione in streaming di Sky Go.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Lazio

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Artemio Franchi