Salernitana – Crotone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana – Crotone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventisettesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle 21

SALERNO – Domenica 10 marzo alle ore 21 si giocherà Salernitana – Crotone, incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione campana che è reduce dalla sconfitta contro il Perugia ed in classifica occupa la decima posizione con 34 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine pitagorica che viene dal pareggio contro il Padova ed in classifica occupa il diciassettesimo posto con 23 punti.

Domenica 10 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 3-4-3 con Micai in porta, pacchetto difensivo composto da Migliorini, Perticone e Pucino. A centrocampo Di Tacchio e Minala in cabina di regia con Casasola e Lopez sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente composto da Jallow, Calaiò e Anderson.

QUI CROTONE – La compagine pitagorica dovrebbe schierarsi col 5-3-2 con Cordaz tra i pali, pacchetto difensivo composto da Firenze e Milic sulle corsie esterne mentre nel mezzo Spolli, Vaisanen e Golemic. A centrocampo Berberis in cabina di regia con Rohden e Benali mezze ali mentre davanti tandem offensivo composto da Pettinari e Machach.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Crotone, valevole per il posticipo domenicale della 27.ma giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana – Crotone

SALERNITANA (3-4-3): Micai; Migliorini, Perticone, Pucino; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; Jallow, A.Anderson, Calaiò. Allenatore: Gregucci

CROTONE (5-3-2): Cordaz; Firenze, Spolli, Vaisanen, Golemic, Milic; Rohden, Barberis, Benali; Pettinari, Machach. Allenatore: Stroppa

STADIO: Arechi