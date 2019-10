Fiorentina-Lazio 1-2, il tabellino: decisiva la rete di Immobile

Il tabellino di Fiorentina-Lazio 1-2 il risultato finale: reti di Correa e Immobile per il successo bianco-celeste mentre alla Viola non basta Chiesa.

FIRENZE – Nel match valevole per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A la Lazio espugna il Franchi battendo 2-1 la Fiorentina. La squadra capitolina torna a vincere in trasferta dopo due mesi grazie ai gol di Correa e Immobile mentre ai padroni di casa non basta il momentaneo pareggio di Chiesa. Nel finale di partita calcio di rigore fallito da Caicedo. Con questo prezioso successo la Lazio sale in sesta posizione con 15 punti mentre la Viola scivola al nono posto con 12 punti.

Fiorentina-Lazio 1-2: il tabellino del match

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Pezzella, Milenkovic, Caceres (39′ Ranieri), Lirola (61′ Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Ribery (75′ Boateng). Allenatore: Montella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Patric, Radu, Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (54′ Parolo), Lulic (61′ Lukaku), Correa (79′ Caicedo), Immobile. Allenatore: Inzaghi

RETI: 23′ Correa (L), 28′ Chiesa (F), 89′ Immobile (L)

AMMONIZIONI: Ranieri, Castrovilli, Pulgar, Pezzella (F), Luis Alberto, Lulic, Parolo (L)

ESPULSIONI: Ranieri (F)

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Artemio Franchi