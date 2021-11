Il tabellino di Fiorentina – Milan, partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2021-2022

FIRENZE – Prima sconfitta in campionato per i rossoneri guidati da Stefano Pioli: la partita Fiorentina – Milan, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A è terminata 4-3 per i padroni di casa. Prestazione comunque maiuscola da parte della formazione ospite, che nella prima frazione di gara è stata la prima a far salire i giri del match. A sbloccarla è però la Viola, già al 14′ del primo tempo: un liscio clamoroso commesso da Tătăruşanu, con la complicità di Gabbia, regala a Duncan la possibilità di passare in vantaggio. Vantaggio che arriva nuovamente, come una beffa, allo scadere del 1° tempo con Saponara. Bravo il fantasista viola ad approfittare del suggerimento di Vlahovic dopo una ripartenza fulminea. Nella seconda frazione di gara il Milan dimostra di essere all’altezza della rimonta, anche se Ibrahimovic fatica a trovare la conclusione in porta.

Al 60′ la partita sembra concludersi, con la terza rete segnata dalla Fiorentina: il verticale di Duncan trova Vlahovic in vantaggio rispetto alla difesa avversaria. Bravo in questo caso il giocatore serbo a saltare anche il portiere rossonero, e a segnare praticamente a porta vuota. Ma non è finita: appena un’azione dopo, è il Milan ad approfittare di un’ingenuità difensiva, che regala ad Ibrahimovic la rete che accorcia le distanze. La doppietta dello svedese si concretizza al 67′, con Theo Hernandez che lo serve nel cuore dell’area piccola con un cross teso: 3-2 per la Fiorentina. All’86’ è il solito Vlahovic ad aumentare il vantaggio, grazie all’assist di Gonzalez e di un nuovo errore difensivo da parte della retroguardia rossonera. Allo scadere è Ibrahimovic a trovare la terza rete, su cross di Giroud: lo svedese svetta di testa, la palla finisce contro la traversa e torna in campo. Il rimpallo contro Venuti regala il terzo gol, ma non il pareggio, alla squadra ospite. Che registra così la sua prima sconfitta nella stagione 2021/2022.

CRONACA DELLA PARTITA

Il tabellino di Fiorentina – Milan 4-3

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura (24′ st Castrovilli), Torreira, Duncan (48′ st Maleh); Callejón (24′ st Gonzalez), Vlahović, Saponara. A disposizione: Cerofolini, Rosati; Frison, Terzić; Amrabat, Castrovilli, Maleh, Sottil; Distefano, González, Munteanu. Allenatore: Vincenzo Italiano

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu (12′ st Florenzi), Gabbia, Kjær, Hernández; Tonali (29′ st Bennacer), Kessie; Saelemaekers (12′ st Messias), Díaz (12′ st Giroud), Leão (35′ st Krunić); Ibrahimović. A disposizione: Desplanches, Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Krunić, Messias; Giroud, Pellegri. Allenatore: Stefano Pioli

Reti: pt 15′ Duncan (F), 46′ Saponara (F), st 15′ Vlahovic (F), 17′ Ibrahimovic (M), 22′ Ibrahimovic, 41′ st Vlahovic (F), 51′ autogol Venuti (F)

Ammonizioni: st 50′ Castrovilli (F), 50′ Hernandez (M)

Espulsioni: //

Recupero: 1′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

Stadio: Artemio Franchi