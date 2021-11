Vicenza – Brescia: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Vicenza – Brescia del 20 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 13a giornata della Serie B

VICENZA – Sabato 20 novembre 2021, alle ore 18:30, si terrà il match Vicenza – Brescia, incontro valido per la 13a giornata della Serie B. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa veneti allenati da Massimiliano Alvini. Che attualmente si trovano in 12a posizione con 17 punti, alle spalle di Ascoli e Monza, entrambe a quota 18 punti. Il Grifone, da parte sua, dovrà assolutamente cercare di portare a casa un risultato utile per agganciare la parte alta della classifica. Serve una vittoria che permetta di riacquistare fiducia, soprattutto dopo il pareggio esterno contro l’Empoli. Dall’altra parte del campo troviamo invece il Crotone di mister Pasquale Marino, che attualmente occupa la 17a posizione in campionato, con 8 punti, a pari merito con l’Alessandria.

La cronaca e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI VICENZA – La formazione veneta guidata da mister Cristian Brocchi potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2, con Ierardi, Pasini e Padella a formare il blocco difensivo. A centrocampo troviamo Bruscagin, Pontisso, Taugourdeau, Ranocchia e Calderoni, alle spalle della coppia d’attacco Diaw-Meggiorini.

QUI BRESCIA – I lombardi di mister Inzaghi potrebbero affidarsi invece al modulo 4-3-3, con Mateju, Cistana, Chancellor e Pajac in posizione arretrata. A centrocampo la cerniera formata da Bertagnoli, Van de Looi e Bisoli, alle spalle del tridente d’attacco Jagiello-Moreo-Tramoni.

Le probabili formazioni di Vicenza – Brescia

VICENZA (3-5-2): Grandi; Ierardi, Pasini, Padella; Bruscagin, Pontisso, Taugourdeau, Ranocchia, Calderoni; Diaw, Meggiorini. Allenatore: Cristian Brocchi

BRESCIA (4-3-3): Perilli; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Bisoli; Jagiello, Moreo, Tramoni. Allenatore: Pippo Inzaghi

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Vicenza – Brescia verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.