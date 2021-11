Lazio – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Juventus del 20 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 13a giornata di Serie A

ROMA – Sabato 20 novembre 2021, alle ore 18, allo Stadio Olimpico si giocherà Lazio – Juventus, anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali i padroni di casa hanno vinto per 3-0 contro la Salernitana grazie alla reti di Luis Alberto, Pedro e Immobile e in classifica sono quinti con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitta; 25 gol fatti e 19 subiti. Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo casalingo contro la Fiorentina, ottenuto in extremis grazie alla rete di Cuadrado: sono settimi, a pari merito proprio con la Viola e il Bologna e a 14 lunghezze dalla vetta della classifica, a quota 18, con un percorso di 5 partite vinte 3 pareggiate e 4 persa; 16 reti realizzate e 15 incassate. Una sfida, quindi, importantissima per entrambe le squadre per tentare di risalire la classifica prima che sia troppo tardi. La Lazio é ancora imbattuta tra le mura amiche , con 5 vittorie e 1 pareggio. Sono 154 gli incroci tra le due compagini con un bilancio di 83 vittorie della Juventus, 37 pareggi e 34 affermazioni della Lazio: 275 gol dei bianconeri contro le 169 reti dei biancocelesti.

La cronaca con commento in tempo reale minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - JUVENTUS BILBAO (sabato 20 novembre dalle ore 18) Sabato 19 novembre dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – L’ex Sarri dovrà innanzitutto fare i conti con l’infermeria. Con Marusic risultato positivo sabato con il Montenegro e Lazzari infortunatosi al polpaccio a Marsiglia, in difesa potrebbe trovarsi con le pedine contate. Su Immobile sono arrivate buone notizie perché l’edema al polpaccio sinistro si è quasi completamente riassorbito: restano minime, però, le possibilità che possa essere utilizzato contro la Juventus. Probabile modulo 4-3-3 con Reina tra i pali e difesa composta sulle corsie da Hysaj e Radu e in mezzo da Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo i soliti Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, alle spalle di Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni.

QUI JUVENTUS – Problemi di formazione anche per Allegri. Dybala, che contro l’Uruguay aveva riportato un’infiammazione al soleo sinistro, potrebbe non recuperare in tempo. Bernardeschi, dopo l’incontro della Nazionale contro l’Irlanda del Nord, ha accusato un’infiammazione agli adduttori e le sue condizioni dovranno essere valutate a ridosso del match. Indisponibili anche Chiellini e De Sciglio. Allegri potrebbe schierare il modulo 4-4-2 con Szczesny in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale de Ligt-Bonucci e sulle fasce Danilo e Alex Sandro. In mezzo al campo Mc Kennnie e Locatelli; sulle corsie Cuadrado e Rabiot. Davanti Chiesa e Morata.

Le probabili formazioni di Lazio – Juventus

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. Allenatore: Allegri.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Juventus, valido per la tredicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Juventus – Fiorentina in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.