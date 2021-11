Formazioni Lazio – Juventus: ecco chi scende in campo

Le formazioni ufficiali di Lazio – Juventus del 20 novembre 2021, incontro valido per la nona giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

ROMA – Tutto pronto per l’inizio di Lazio – Juventus, incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, di seguito quelle probabili: formazioni ufficiali a partire dalle ore 18 circa. Diretta live sul nostro sito a partire dalle ore 17.

Per la squadra dell’ex Sarri probabile modulo 4-3-3 con Reina tra i pali e difesa composta sulle corsie da Hysaj e Lazzari e in mezzo da Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo i soliti Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, alle spalle di Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. Allegri potrebbe schierare il modulo 4-4-2 con Szczesny in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale de Ligt-Bonucci e sulle fasce Danilo e Alex Sandro. In mezzo al campo Mc Kennnie e Locatelli; sulle corsie Cuadrado e Rabiot. Davanti Chiesa e Morata.

Le formazioni ufficiali di Lazio – Juventus

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Lazzari; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Sarri. (DA CONFERMARE)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. Allenatore: Allegri. (DA CONFERMARE)