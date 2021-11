Avellino – Picerno: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Avellino – Picerno del 20 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 15a giornata del Girone C di Serie C

AVELLINO – Sabato 20 novembre 2021, alle ore 17:30, andrà in scena Avellino – Picerno, match valido per la quindicesima giornata del Gruppo C di Serie C. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa allenata da mister Piero Braglia, che deve tentare di superare i rivali della Turris e raggiungere così il gruppo di testa capitanato dal Bari. Attualmente il club campano si trova in 6a posizione a pari merito con Catanzaro e Virtus Francavilla, ma a sole due lunghezze dalla Turris. Dall’altra parte del campo troviamo la formazione lucana allenata dal nuovo mister Leonardo Colucci, che arriva invece da una serie negativa fatta di due sconfitte e due pareggi consecutivi. L’esonero del ct Antonio Palo è arrivato dopo la recente sconfitta casalinga dei lucani contro la Virtus Francavilla, e non è escluso che il cambio di panchina possa significare anche un cambio di modulo per la squadra. Attualmente l’AZ Picerno occupa la 13a posizione in classifica con 16 punti, a pari merito con il Campobasso.

La cronaca e tabellino della partita

La presentazione del match

QUI AVELLINO – La squadra di Braglia potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Rizzo, Dossena, Silvestri e Tito in posizione arretrata. A centrocampo troviamo la coppia Matera-D’Angelo, alle spalle di Micovschi, Kanoute e Di Guadio sulla trequarti. Unica punta l’attaccante Maniero. A disposizione: Pane, Mignanelli, Aloi, Bove, Sbraga, De Francesco, Mastalli, Messina, Gagliano, Plescia.

QUI AZ PICERNO – La formazione ospite potrebbe adottare invece il modulo 4-3-2-1, schierando in difesa Finizio, De Franco, Allegretto e Guerra dal 1° minuto, alle spalle di De Ciancio, Pitarresi e De Cristofaro a centrocampo. Sulla trequarti potremmo trovare Terranova e Reginaldo, alle spalle della punta Gerardi.

Le probabili formazioni di Avellino – Picerno

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Dossena, Silvestri, Tito; Matera, D’Angelo; Micovschi, Kanoute, Di Guadio; Maniero. Allenatore: Piero Braglia

AZ PICERNO (4-3-2-1): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi, De Cristofaro; Terranova, Reginaldo; Gerardi. Allenatore: Leonardo Colucci

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Avellino – Picerno, valido per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.