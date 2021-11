Fiorentina – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Milan del 20 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 13a giornata di Serie A

FIRENZE – Sabato 20 novembre 2021, alle ore 20.45, allo Stadio “Artemio Franchi”, si giocherà Fiorentina – Milan, anticipo serale della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali i padroni di casa hanno perso sul campo della Juventus, con gol di Cuadrado nei minuti di recupero e in classifica sono settimi, a pari merito proprio con i bianconeri e con il Bologna con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 6 sconfitta; 16 gol fatti e 19 subiti. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio per 1-1 nel derby e sono in testa alla classifica, a pari merito con il Napoli, a quota 32, con un percorso di 10 partite vinte e 2 pareggiate; 26 reti realizzate e 11 incassate. Se la squadra di Italiano punta a non perdere di vista la zona Champions, quella di Piolo ambisce a trascorrere (almeno) un giorno in solitaria in prima posizione, visto che i partenopei giocheranno domenica alle 18 a San Siro contro l’Inter. Sono 81 precedenti nella massima serie tra le due compagini nel capoluogo toscano con il bilancio di 31 vittorie per la Fiorentina, 24 pareggi e 26 affermazioni del Milan; 223 le reti complessive realizzate (117 i viola, 106 i rossoneri).

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Tante assenze per Italiano: squalificati Milenkovic e Martinez Quarta; indisponibili Nastasic, Pulgar e da valutare le condizioni di Torreira e Castrovilli. Per la Viola probabile modulo 4-3-3 con Dragowski tra i pali e retroguardia composta da Venuti e Igor al centro e Odriozola e Biraghi sulle fasce. In mezzo al campo Bonaventura, Torreira e Castrovilli. In attacco Callejon, Vlahovic e Saponara.

QUI MILAN – Out Romagnoli, Castillejo, Maignan e Calabria. Pioli dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kjaer (possibile capitano) e ai lati da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana Kessié e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Ibrahimovic, in vantaggio su Giroud.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Milan

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Dove vederla in TV e in streaming

