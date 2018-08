Fiorentina, Mirallas si presenta: “Potevo essere qui già due anni fa”

Le parole dell’ex calciatore dell’Everton, nuovo acquisto della Fiorentina, nella conferenza stampa di presentazione.

FIRENZE – Giornata di presentazioni in casa Fiorentina con la conferenza stampa di Kevin Mirallas, primo dei due acquisti della compagine viola in questa sessione di mercato. Queste le prime impressioni del calciatore belga: “Due anni fa avevo parlato già con la Fiorentina. Purtroppo l’Everton chiedeva molti soldi ma ora penso di avere la maturità e l’esperienza per fare al meglio. Non vedo l’ora di dimostrare che ho ancora tanti anni davanti. Quando ho saputo che sarei venuto, ho cominciato a vedere partite. Conosco già tanti giocatori, i francesi. C’è qualità ed è una squadra che spinge tanto in avanti. Anche il fatto di aver già ricevuto molti palloni al primo allenamento è buono”. Sulla Serie A: “Come sempre quando si arriva in una nuova squadra, lo si è sempre felici. Ho giocato sei anni in Inghilterra, campionato competitivo e difficile come la Serie A. L’arrivo di Ronaldo e altri giocatori rimette il torneo in primo piano ed è il momento giusto per arrivare”.

Nel nostro campionato incontrerà altri connazionali: “Sì, conosco bene Nainggolan e soprattutto Mertens, che conosco sin da quando eravamo piccoli. Quello che mi hanno detto è che se dai tutto in campo riceverai tanto amore. E questo, con tifosi così calorosi, è molto bello”. Sull’esperienza e sui ruoli che potrà ricoprire in questa stagione: “Non ho un ruolo preferito, posso giocare in ogni ruolo d’attacco. Se riusciremo a vincere qualcosa quest’anno sarò ancora più felice”. E sul mito calcistico non ha dubbi: “Raul, del Real Madrid. Non abbiamo lo stesso stile di gioco ma ho sempre cercato di ispirarmi a lui, perché mi piace molto”.

C’è tanta voglia di riscatto dopo alcuni infortuni che lo hanno frenato negli ultimi mesi: “I primi sei mesi dell’anno scorso sono stati difficili. Ho avuto problemi con il mister e sono andato in Grecia. Anche lì però era dura, perché è cambiato spesso l’allenatore. La stagione è stata difficile ma è il passato. Ho riflettuto ed ora sono più forte, non la vedo come una rivincita”. Infine una battuta sul passato all’Everton: “Cinque dei sei anni nell’Everton sono andati molto bene. L’ultimo è stato complicato ma mi hanno dato tanto, anche in esperienza. Qui so che posso riuscire a dare di più. Farò il massimo per farmi conoscere in campo”.