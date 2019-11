Serie A, Fiorentina – Parma: le formazioni ufficiali. Prima da titolare per Ghezzal

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Parma: gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

FIRENZE – Tutto pronto all’Artemio Franchi per l’incontro tra Fiorentina – Parma, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I viola scenderanno in campo con il 3-5-2, Chiesa e Boateng il tandem d’attacco mentre gli emiliani scenderanno in campo con il 4-3-3: Karamoh, Gervinho e Kulusevski il tridente offensivo. La gara sarà arbitrata dal signor Pairetto della sezione di Nichelino.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Parma

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri; Ghezzal, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Boateng. A disposizione: Terraciano, Pedro, Sottil, Cristoforo, Eysseric, Ceccherini, Lirola, Benassi, Zurkowski, Vlahovic, Rasmussen, Terzic. Allenatore: Montella

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Demarku, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Hernani; Karamoh, Gervinho, Kulusevski. A disposizione: Colombi, Alastra, Cornelius, Brugman, Camara, Gagliolo, Sprocati. Allenatore: D’Aversa