La partita Fiorentina – Sampdoria del 2 ottobre 2020 in diretta: in vantaggio con un rigore trasformato da Quagliarella la squadra di Ranieri si fa rimontare da Vlahovic ma trova la stoccata giusta nei minuti finali

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FIORENTINA-SAMPDORIA 1-2 SECONDO TEMPO 50' è finita! La Sampdoria sbanca il Franchi 2-1 e conquista i primi tre punti della stagione. Vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento con i prossimi live di Serie A 50' clamoroso palo di Chiesa! Sfortunato il suo diagonale in area con il destro e legno che salva la Audero! 48' cross teso di Duncan, in area di testa allontana Regini 45' 5 minuti di recupero 44' la Fiorentina non ci sta alla sconfitta e prova le ultime offensive 42' dentro Saponara per Amrabat 41' sugli sviluppi di un corner colpo di testa alto di Cutrone 39' escono Ekdal e Augello, dentro Palumbo e Regini 38' VERRE!!! GRANDE CONCLUSIONE DEL GIOCATORE CON UN LOB A SCAVALCARE IL PORTIERE! Su rilancio di Audero, Caceres lo tiene in gioco, pallonetto delizioso dal limite dell'area sfruttando la posizione troppo avanzata di Dragowski 35' gioco fermo a terra Castrovilli, il numero 10 deve lasciare il campo per Duncan. Fatale l'allungo sullo scambio con Chiesa 32' conclusione a giro dal vertice sinistro dell'area di Chiesa e palla sul fondo 31' Thorsby! Samp nuovamente avanti!! Su corner dalla destra c'è un tocco precedente di Tonelli con la mano prima del tocco sotto misura del centrocampista e il VAR annulla la rete! Si resta sull'1-1! 28' buona ripartenza di Amrabat trattenuto da Ekdal, inevitabile il giallo per lui 27' VLAHOVIC! PAREGGIO DELLA FIORENTINA!!! Su conclusione dalla distanza rasoterra di Milenkovic entra in traiettoria l'attaccante che controlla da due passi a fredda Audero 25' nulla di fatto sulla punizione successiva 24' cartellino giallo per Tonelli che stende Vlahovic ai 30 metri. Proteste dei viola che chiedevano il rosso 24' problemi per Candreva, al suo posto c'è Leris. Dentro anche Verre per Damsgaard e Askildsen per Ramirez 21' angolo elaborato dai viola quindi Castrovilli pesca con un cross morbido Vlahovic in area, colpo di testa alto 19' liberato in area Candreva che prova una conclusione di prima intenzione, ci mette i pugni Dragowski! 18' conclusione dai 30 metri per Ramirez centrale e rasoterra, nessun problema per il portiere 16' fallo in attacco di Cutrone che sbilancia Yoshida 15' prova a suonare la carica Cutrone che conquista un angolo, sugli sviluppi colpo di testa di Caceres, palla che supera di poco la traversa 14' prova a farsi vedere Vlahovic con un diagonale piuttosto centrale, Audero copre con attenzione il suo palo 13' staffetta in attacco per la Fiorentina: dentro Cutrone per Kouamé 12' corner conquistato da Kouamé autore di un bello scatto ma Bonaventura cross sul fondo 10' palla recuperata sulla trequarti da Thorsby, Quagliarella in area per Candreva che in posizione defilata centra l'esterno della trasversa e palla sul fondo! 6' due corner consecutivi per gli ospiti, sul secondo mira alta per Augello 5' lancio di Ekdal in area per Quagliarella, voleé di sinistro e palla a lato! 2' giocata in area di Chiesa che si libera in un fazzoletto ma ottimo intervento in scivolata di Yoshida, angolo non sfruttato dai blucerchiati, fallo in attacco di Candreva batte la Samp, lungo lancio per Thorsby, ha la meglio la difesa squadre nuovamente in campo per il secondo tempo, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo al Franchi, Samp in vantaggio per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Quagliarella. Appuntamento fra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match 45' cross di Chiesa dal fondo Kouamé non riesce a impattare bene in scivolata a centroarea quindi tap in alto tentato da Bonaventura 45' 1 minuto di recupero 44' i viola pagano a caro prezzo la leggerezza del suo centrale difensivo 43' QUAGLIARELLA!!! SAMPDORIA IN VANTAGGIO!!! Conclusione potente del numero 27 alla destra del portiere 42' rigore per la Samp! Su cross dalla destra ingenuità di Ceccherini che trattiene vistosamente Quagliarella in area 40' cross interessante verso il secondo palo di Bonaventura per il colpo di testa centrale di Castrovilli, palla alta 37' dall'altra parte Bonaventura con un rasoterra che non impensierisce Audero e su capovolgimento di fronte un nuovo intervento di Dragowski su tentativo ravvicinato di Ramirez di testa! 36' incredibile doppia chance per la Samp! Su cross dalla sinistra Quagliarella prova con il tacco sul primo palo, Castrovilli devia la palla che si stampa sulla traversa protetta dal suo portiere quindi murato il tentativo di tap in di Damsgaard da buona posizione! 34' conclusione debole di Candreva appena dentro l'area, nessun problema per Dragowski 31' dopo una buona partenza dei viola, sono i ragazzi di Ranieri a prendere fiducia 28' dall'altra parte ci prova Chiesa con un tentativo al volo ma non inquadra lo specchio della porta 27' bella giocata di Damsgaard che cross basso ma Quagliarella in area ci arriva con un pizzico di ritardo 26' ci prova di esterno Candreva, blocca Dragowski sicuro tra i pali 24' giallo per Thorsby che è entrato duro e in ritardo su Caceres che resta a terra 21' conclusione da posizione defilata di Ramirez appena dentro l'area con il mancino, palla deviata dalla difesa che supera di un soffio la traversa! Sul successivo corner, tiro cross errato di Candreva 20' dall'altra parte esce bene palla al piede con Augello la Samp ma viene segnalata posizione di offside a Ramirez 18' fallo di Yoshida al limite su Kouamé che nell'occasione si è mosso molto bene. Punizione potente di Biraghi, palla larga che si spegni di un paio di metri a lato! 15' due corner per i viola senza effetto ma possesso palla che resta 13' bella conclusione a giro di Vlahovic dal limite, reattivo Audero ad alzare sopra la traversa il pallone destinato a infilarsi sotto l'incrocio dei pali alla sua destra! 12' dall'altra parte buon recupero difensivo di Castrovilli a impedire il cross facile a Candreva 8' conclusione di Kouamé un pò strozzata in area su cross basso di Bonaventura. Il giocatore tutto solo avrebbe potuto fare meglio nell'occasione, palla a lato 6' possesso palla per la squadra di Iachini che mantiene il pallino del gioco in queste prime fasi di gioco 3' tentativo di conclusione per Chiesa che trova il muro della difesa 2' primo possesso palla della Fiorentina, spunto di Castrovilli fermato irregolarmente da Thorsby, punizione dal vertice sinistro dell'area: palla larga sul secondo palo, sponda di Vlahovic e difesa che allontana partiti! calcio d'avvio battuto dai viola Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto agli amici di Calciomagazine, fra pochi istanti seguiremo la diretta di Fiorentina - Sampdoria

La presentazione del match

FIRENZE – Questa sera, venerdì 2 ottobre, alle ore 20.45 andrà in scena Fiorentina – Sampdoria, incontro valido per l’anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione Viola che viene dalla rocambolesca sconfitta esterna contro l’Inter ed in classifica occupa la sesta posizione con 3 punti. Dall’altra parte troviamo i liguri che hanno cominciato in modo pessimo la stagione, perdendo contro Juventus e Benevento, ed in classifica occupano l’ultimo posto con 0 punti. Dirigerà l’incontro il signor Giacomelli della sezione di Trieste.

QUI FIORENTINA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Amrabat in cabina di regia con Bonaventura e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Chiesa e Biraghi. In attacco tandem offensivo composto da Ribery e Kouamè.

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe schierare i suoi col 4-4-2 classico con Audero in porta, reparto difensivo formato da Bereszynski e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Yoshida e Colley. A centrocampo Ekdal e Thorsby in cabina di regia con Candreva e Jankto sulle fasce laterali mentre davanti tandem offensivo formato da Bonazzoli e Quagliarella.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Sampdoria del 2 ottobre 2020,valevole per l’anticipo della terza giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La sfida potrà anche essere vista, come sempre, in streaming grazie al servizio Sky Go: gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Un’alternativa è costituita da Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Sampdoria

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. Allenatore: Iachini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

STADIO: Artemio Franchi