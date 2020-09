Fiorentina – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Torino del 19 settembre in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A

FIRENZE – Finalmente ci siamo, l’attesa sta per finire. Sabato 19 settembre alle ore 18 andrà in scena Fiorentina – Torino, gara inaugurale della Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la compagine toscana che ha chiuso la passata stagione in decima posizione ed è reduce da un calciomercato molto interessante. Dall’altra parte troviamo i Granata che hanno vissuto una stagione tribolata e vogliono cambiare passo con l’arrivo del nuovo tecnico Giampaolo ed una sessione di mercato estiva notevole. Quello che andrà in scena sarà il 143° confronto tra le due squadre in Serie A. Il bilancio attualmente è leggermente favorevole al Torino, in virtù delle 48 vittorie e fronte dei 48 pareggi e delle 46 sconfitte.

Sabato 19 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Iachini dovrebbe confermare il classico 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Duncan in cabina di regia con Bonaventura e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Chiesa e Biraghi. In attacco tandem offensivo composto da Ribery e Kouamè.

QUI TORINO – La formazione Granata dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Sirigu tra i pali, reparto arretrato formato da Izzo e Ansaldi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Nkoulou e Bremer. A centrocampo Meitè in cabina di regia con Linetty e Rincon mezze ali mentre davanti Berenguer agirà a supporto del tandem offensivo composto da Zaza e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Torino, che aprirà la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite). Il match sarà come di consueto visibile anche in streaming. Gli abbonati di Sky, potranno seguirla attraverso dispositivi quali smartphone e tablet, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l’apposita app per i sistemi iOS ed Android, nel secondo sarà invece sufficiente collegarsi al sito ufficiale. Un’altra opzione per seguire la sfida in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che mette a disposizione le partite di Serie A tramite uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Torino

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. Allenatore: Iachini

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza. Allenatore: Giampaolo

STADIO: Artemio Franchi