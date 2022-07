FISTF World Cup 2022: raggiunta quota 26 nazioni partecipanti

Già eguagliato il record che resisteva dal 1994 dell’edizione di Parigi quando le Nazionali arrivarono a quota 24

ROMA – A poco meno di due mesi dall’inizio della FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, la competizione internazionale che si disputerà in Italia (a Roma, dal 16 al 18 settembre) ha già raggiunto uno storico primato. Sono ben 26, infatti, le nazioni che hanno ufficialmente confermato la presenza al Mondiale con una propria delegazione, superando, di fatto, il record che resisteva dal 1994, nell’edizione di Parigi, dove le Nazionali partecipanti furono 24.

Un primato molto importante, se si considera soprattutto che questa manifestazione iridata rappresenta, sostanzialmente, l’evento della ripartenza per il movimento internazionale del calcio da tavolo, dopo il brusco stop a causa della pandemia da Covid-19. E la folta rappresentanza, proveniente da ogni angolo del globo, può essere considerata, a tutti gli effetti, come un simbolo della volontà di riprendere a giocare e della passione nel praticare questo sport a livello agonistico, con un movimento in costante ed evidente crescita numerica in tutto il mondo.

LA FISTF WORLD CUP 2022

La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

LA LOCATION DELLA FISTF WORLD CUP 2022

Ad ospitare la manifestazione sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World, un vero e proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche. A tal proposito, per agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati, gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.