Amichevoli pre campionato: tre incontri in diretta su Helbiz Live

I match in programma sono Genoa vs Maiorca, Frosinone vs Bari e Genoa vs Lazio saranno gratuiti e disponibili su Helbiz Live per tutti i tifosi

MILANO – In attesa dell’inizio del nuovo Campionato di Serie BKT del 12 agosto, che vedrà protagoniste società di primissimo livello, Helbiz Live trasmetterà in diretta tre emozionanti amichevoli, visibili a tutti gratuitamente senza sottoscrizione dell’abbonamento.

Le squadre si sfideranno secondo il seguente calendario:

Venerdì 22 luglio alle 18:00, Genoa – RCD Maiorca

Sabato 23 luglio alle 18:00, Frosinone Calcio – SSC Bari

Mercoledì 27 luglio alle 17:00, Genoa CFC – SS Lazio

Le tre partite di precampionato saranno trasmesse in diretta e in HD su tutti i dispositivi quali smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV); sarà sufficiente scaricare la app di Helbiz Live, disponibile nello store di Android e iOS, e registrarsi.

Pioniere sul mercato dell’innovativa offerta commerciale Abbonamento + Cashback, Helbiz Live a fronte di un costo mensile di 5,99€, offre la visione completa del Campionato di Serie BKT; il cliente riceverà un accredito di 4€ sul wallet Helbiz da utilizzare per i servizi di micro-mobilità. Lo stesso meccanismo è valido per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e del Campionato di Serie BKT: con un abbonamento di 49,99€ all’anno è previsto un Cashback 30€. Helbiz Live si presenta al mercato con una formula di abbonamenti estremamente competitiva e conveniente per il cliente, con una proposta unica nel panorama italiano e non solo. Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 €, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

Helbiz Live ha recentemente presentato l’intero Campionato di Serie BKT per la prossima stagione: 20 Club e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. La prima partita si giocherà il prossimo 12 agosto alle 20:45 e vedrà sfidarsi il Parma contro il Bari.