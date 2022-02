La partita Foggia – Palermo di martedì 15 febbraio 2022 in diretta: tornano a vincere i rossoneri che dopo il botta iniziale prendono il largo

FOGGIA – Allo stadio Zaccheria, martedì 15 febbraio, alle ore 18:00, si disputerà Foggia–Palermo, match valido per la ventisettesima giornata di Serie C – Girone C. La squadra di casa ha bisogno dei tre punti: non tanto per una questione di classifica, perché rimane lì attaccato al gruppetto playoff, quanto per il morale della formazione. È dal dicembre del 2021 che il Foggia non vince una partita in campionato, con due pareggi negli ultimi due match. Al contrario, il Palermo conferma il suo momento positivo, che, viceversa, non perde un match dalla fine dello scorso anno. Nell’ultimo match, contro lo Juve Stabia, ha ritrovato i tre punti con la doppietta di Brunori e Giron. Per quanto riguarda gli scontri diretti avvenuti in Serie C, è in vantaggio il Palermo, con due vittorie su tre precedenti. Sugli otto scontri di Serie B, è solo una vittoria della formazione siciliana, mentre tre sono i successi della squadra pugliese.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: FOGGIA-PALERMO 4-1 SECONDO TEMPO 45' La partita finisce qui: netta vittoria del Foggia che asfalta in casa il Palermo per 4-1! Grazie per averci seguito, alla prossima! 40' Gli ospiti non riescono proprio a reagire. 30' Ancora un quarto d'ora e poi il Foggia potrà portare a casa questa meritata vittoria. 29' Entra Sciacca, esce Buschiazzo. 25' Mancano venti minuti recupero al termine, per il Palermo la strada è ormai ampiamente in salita. Solo un miracolo potrebbe rimettere i siciliani in carreggiata. 23' Curcio sigla il poker! 4-1 per il Foggia! 19' Ammonito 18' Entra Silipo, esce Damiani. 17' Entra Girasole, esce Di Pasquale. 16' Nel Foggia entra Vitali ed esce Merola. 11' Terza marcatura del Foggia! Garofalo la mette dentro tutto solo! 3-1! 6' Il Palermo deve provare ad agguantare il 2-2, il Foggia invece cerca il sigillo che potrebbe consentirgli di mettere in ghiaccio il match. 5' Brunori serve al centro Soleri, che però non riesce a sfruttare questa preziosa occasione. 1' Si riparte dopo l'ottima prima frazione dei rossoneri, avanti per 2 reti a 1. Cambio nel Palermo: esce Luperini, entra Fella. PRIMO TEMPO 45' 2' Il primo tempo di conclude sul punteggio di 2-1. A più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci saranno due minuti di recupero. 44' Cartellino giallo per Di Pasquale. 43' Valente crossa per Crivello, ma il controllo di quest'ultimo non è ottimale. 39' Floriano cede il posto a Soleri. 38' Crivello rimpiazza Felici. 37' De Rose sostituisce Odjer 35' Goal di Merola! Curcio recupera palla e serve un assist al bacio per il 18 rossonero, che con un potente diagonale batte Pelagotti. Il Foggia torna in vantaggio. 30' Prima mezz'ora di gioco, situazione di parità. 26' Sostituzione: entra Domingo, esce Volpe. 24' Rete di Brunori per il Palermo! 1-1. Polemiche perché l'azione non si è fermata nonostante Volpe fosse a terra per infortunio. 21' Ammonito Luperini 20' Odjer ci prova dai trenta metri, nessun problema per Volpe. 15' Trascorso il primo quarto d'ora, il risultato è ancora fermo sull'1-0 in favore dei satanelli. 10' Il Palermo sta sbagliando davvero tanto, mentre il Foggia è assolutamente tonico e più intenzionato a vincerla. Per ora tutte le azioni più pericolose si sono sviluppate lungo l'out sinistro dei rossoneri. 5' Semplicemente pazzesco: dopo soli cinque minuti di gioco, i pugliesi di Zeman sono già in vantaggio. 3' Rossoneri subito in vantaggio: la sblocca Di Paolantonio. Cross dalla sinistra di Nicolao per il numero 31 rossonero, che di piatto batte Pelagotti. 1-0. 2' Il primo angolo è per i padroni di casa. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 1' Le due squadre sono entrate in campo. La partita è cominciata. Una bella sfida tra Zeman e Baldini: i due sono quelli che vantano più panchine in Lega Pro. Buon pomeriggio a tutti dallo Zaccheria. Tra poco avrà inizio la gara tra il Foggia e il Palermo valevole per la 27esima giornata del girone C di Serie C. Martedì 15 febbraio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con commento in tempo reale della partita. TABELLINO FOGGIA: 12 Volpe (26' pt Domingo), 6 Di Pasquale (17' st Girasole), 9 Ferrante, 10 Curcio (cap.), 18 Merola (16' st Vitali), 21 Garofalo, 25 Petermann, 31 Di Paolantonio, 33 Rizzo, 35 Buschiazzo (29' st Sciacca), 38 Nicolao. A disp.: 22 Domingo, 4 Gallo, 8 Rocca, 7 Rizzo Pinna, 11 Vitali, 14 Maselli, 19 Sciacca, 20 Girasole, 24 Turchetta. All. Zeman. PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (cap.), 79 Lancini, 15 Marconi; 75 Felici (38' pt Crivello), 19 Odjer (37' pt De Rose), 21 Damiani (18' st Silipo), 30 Valente; 7 Floriano (39' pt Soleri), 17 Luperini (1' st Fella); 9 Brunori. A disp.: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 20 De Rose, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 36 Mauthe. All. Baldini. Reti: 3' pt Di Paolantonio, 24' pt Brunori, 35' pt Merola, 11' st Garofalo, 23' st Curcio Ammoniti: 21' pt Luperini, 44' pt Di Pasquale Recupero: 2' pt, 0' st Arbitro: Ricci (Firenze). Assistenti: Niedda (Ozieri) - Piedipalumbo (Torre Annunziata). Quarto ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).

Formazioni ufficiali

FOGGIA: 12 Volpe, 6 Di Pasquale, 9 Ferrante, 10 Curcio (cap.), 18 Merola, 21 Garofalo, 25 Petermann, 31 Di Paolantonio, 33 Rizzo, 35 Buschiazzo, 38 Nicolao. A disposizione: 22 Domingo, 4 Gallo, 8 Rocca, 7 Rizzo Pinna, 11 Vitali, 14 Maselli, 19 Sciacca, 20 Girasole, 24 Turchetta. Allenatore: Zeman.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (cap.), 79 Lancini, 15 Marconi; 75 Felici, 19 Odjer, 21 Damiani, 30 Valente; 7 Floriano, 17 Luperini; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 20 De Rose, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 36 Mauthe. Allenatore: Baldini.

Convocati del Foggia

Portieri: Volpe, Dalmasso

Difensori: Di Pasquale, Sciacca, Girasole, Rizzo, Bushiazzo, Nicolao

Centrocampisti: Gallo, Rizzo Pinna, Rocca, Maselli, Garofalo, Petermann, Di Paolantonio

Attaccanti: Ferrante, Curcio, Vitali, Merola, Turchetta

Convocati del Palermo

Portieri: Massolo, Pelagotti

Difensori: Accardi, Lancini, Marconi, Perrotta, Crivello, Somma

Centrocampisti: Damiani, De Rose, Luperini, Odjer, Valente, Mauthe

Attaccanti: Brunori, Floriano, Fella, Silipo, Soleri, Felici

La presentazione del match

QUI FOGGIA – Zeman non demorde e riconferma il suo 4-3-3. La difesa sarà composta da Martino, Girasole, Buschiazzo e Rizzo. A centrocampo ci saranno Rocca, Petermann e Di Paolantonio. A chiudere la formazione, i tre attaccanti: Merola centrale, supportato da Vitali e Turchetta sugli esterni.

QUI PALERMO – Per il suo Palermo, Baldini sceglie un 4-2-3-1 molto offensivo. Brunori, arrivato a quota 12 gol in campionato, guiderà il reparto offensivo, supportato dai tre dietro: Valente, Luperini e Floriano. La difesa sarà a quattro: Somma e Marconi i centrali, Buttaro e Crivello i terzini (rispettivamente) sinistro e destro

Le probabili formazioni di Foggia – Palermo

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Girasole, Buschiazzo, Rizzo; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Vitali, Merola, Turchetta. Allenatore: Zdenek Zeman

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro, Somma, Marconi, Crivello; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Silvio Baldini

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Foggia-Palermo, valida per la giornata 27 del campionato di Serie C – Girone C, sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.