Turris – Bari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

TORRE DEL GRECO – Martedì 15 febbraio, alle ore 18, allo Stadio “Amerigo Liguori”, si affronteranno Turris e Bari per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Latina e sono settimi con 39 punti, frutto di dodici vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte, con quarantatré gol fatti e trentadue subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte siglando sei reti e incassandone otto. Gli ospiti vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro il Monopoli e sono primi a quota 52 punti e con un cammino di quindici partite vinte, sette pareggiate e tre perse; quarantatrè reti segnate e ventuno incassate. Il bilancio del Bari nelle ultime cinque partite giocate é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con sette gol fatti e dieci subiti. All’andata, lo scorso 9 ottobre, finì 0-0. Sono undici i precedenti tra le due compagini con il bilancio di cinque vittorie del Bari, tre pareggi e tre affermazioni della Turris. A dirigere il match sarà Federico Longo della sezione di Paola, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Maninetti della sezione di Lovere e Amir Salama della sezione di Ostia Lido. Quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera.

Biglietti

I tagliandi disponibili, nei limiti di capienza (50%) attualmente consentiti per gli eventi sportivi all’aperto, saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta: euro 20,00;

Tribuna scoperta: euro 15,00;

Tribuna bambini nati dal 2018: ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del titolo omaggio al botteghino);

Tribuna ridotto nati dal 2014 al 2017: euro 5,00;

Tribuna ridotto under 18 (nati dal 2004 al 2013) – donne – over 65: euro 10,00;

Curva Vesuvio: euro 15,00;

Distinti ospiti: euro 15,00 oltre diritti di prevendita.

La vendita in favore del pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna del “Liguori”, sarà aperta dalle ore 10 alle 12 di martedì 15 febbraio e dalle 15 fino ad inizio gara. Chiusa la vendita dei biglietti validi per il settore ospiti.

I convocati della Turris

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Loreto, Manzi, Sbraga, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.

I convocati del Bari

Portieri: 1.Frattali, 13.Polverino, 22.Plitko

Difensori: 3.Gigliotti, 5.Celiento, 6.Di Cesare, 23.Mazzotta, 24.Belli, 25.Pucino, 26.Terranova, 31.Ricci

Centrocampisti: 4.Maita, 8.Bianco, 14.D’Errico, 21.Misuraca, 29.Scavone, 34.Daddario, 99.Mallamo

Attaccanti: 7.Antenucci, 9.Simeri, 11.Cheddira, 18.Citro, 19.Galano, 88.Paponi

Le dichiarazioni di Caneo alla vigilia

“Viviamo sicuramente un momento particolare della stagione in cui dobbiamo avere pazienza, sia noi che l’ambiente, e aspettare che l’organico si ricomponga con tutti gli effettivi per tornare pienamente ai nostri standard. Chiaro che non andiamo in cerca di alibi; dobbiamo anzi tenere duro, più che mai, in questo ciclo di partite ravvicinate provando, come sempre, a trarre il meglio e dimostrando ancora, innanzitutto nelle prestazioni, ciò che la Turris sa fare e deve continuare a fare”. Sull’avversario di giornata, il tecnico aggiunge: “Il Bari sta facendo il campionato che deve fare, riuscendo a centrare risultati consoni alla sua indiscussa leadership del torneo. Parliamo di una squadra, a mio giudizio, già costruita per far bene anche in B”.

La presentazione del match

QUI TURRIS – Per Caneo probabile modulo 3-4-3 con Perina in porta e Loreto, Manzi e Sbraga a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Franco e Bordo; Ghislandi e Finardi sulle cordie esterne. tridente offensivo composto da Pavoni, Leonetti e Nunziante.

QUI BARI – Mignani, invece, dovrebbe confermare Frattali tra i pali e la solida difesa a quattro con Pucino, Gigliotti, Terranova e Ricci. A centrocampo Scavone, Maiello e Maita. A sostegno delle due punte Antenucci e Cheddira ci sarà D’Errico

Le probabili formazioni di Turris – Bari

TURRIS (3-4-3): Perina; Loreto, Manzi, Sbraga; Ghislandi, Franco, Bordo, Finardi; Pavone, Leonetti, Nunziante. Allenatore: Caneo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci; Scavone, Maiello, Maita; Mallamo; Antenucci, Cheddira. Allenatore: Mignani.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.