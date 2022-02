PSG – Real Madrid: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita PSG – Real Madrid del 15 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022

PARIGI – Martedì 15 febbraio alle ore 21, allo Stadio Parco dei Principi, andrà in scena PSG – Real Madrid, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Il PSG é arrivato al secondo posto nel Gruppo A, alle spalle del Manchester City di Guardiola e davanti a Lipsia e Bruges. In Ligue 1 viene dal successo casalingo di misura contro il Rennes ed é primo, a sedici lunghezze dal Marsiglia, con 59 punti, frutto di diciotto vittorie, cinque pareggi e una sconfitta con cinquantadue gol fatti e diciannove subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e pareggiato una siglando dodici reti e subendone due. Il Real Madrid ha chiuso al primo posto il gruppo D davanti a Inter, Sheriff Tiraspol e Shakhtar. In Liga é reduce dal pareggio esterno a reti bianche contro il Villarreal ed é primo, a quota 54 punti, con un cammino di sedici partite vinte, sei pareggiate e dueperse con quarantotto reti realizzate e venti incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con cinque gol fatti e quattro subiti. L’ultimo incrocio tra le due compagini risale al 26 novembre 2019 quando finì 2-2. A dirigere il match sarà Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti connazionali Cirp Carboni e Alessandro Giallatini; quarto uomo Daniele Chiffi. Al VAR Marco Di Bello.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PSG - REAL MADRID Martedì 15 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

La presentazione del match

QUI PSG – Indisponibili Herrera, Letellier, Michut, Neymar e Ramos. Pochettino dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Navas in porta e difesa composta al centro da Marquinhos e Kimpembe e ai lati da Hakimi e Mendes. A centrocampo Verratti, Danilo e Paredes. Tridente offensivo composto da Di Maria, Messi e Mbappé.

QUI REAL MADRID – Ancelotti dovrebbe affidarsi a un modulo speculare con Courtois in porta e con Carvajal, Militao, Alaba e Marcelo in posizione arretrata. A centrocampo Kroos, Modric e Casemiro. Tridente d’attacco formato da Asencio, Benzema e Vinicius Junior.

Le probabili formazioni di PSG – Real Madrid

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. Allenatore: Pochettino

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Asencio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro PSG – Real Madrid, valido per la gara di andata degli ottavo di finale della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in chiaro , La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).