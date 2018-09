Foggia – Palermo: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Foggia – Palermo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 21.

FOGGIA – Domenica 16 settembre alle ore 21 andrà in scena Foggia – Palermo, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine pugliese che ha raccolto tre punti nelle prime due giornate: vittoria contro il Carpi all’esordio e sconfitta pesante in casa del Crotone. La squadra rossonera, però, è ultima in classifica con -5 punti vista la penalizzazione iniziale di 8 punti. Due pareggi nei primi due turni, invece, per il Palermo che ha impattato contro la Salernitana (0-0) e contro la Cremonese (2-2).

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 16 settembre dalle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca.

QUI FOGGIA – La formazione pugliese dovrebbe scendere in campo col 3-4-3 con Bizzarri tra i pali, pacchetto difensivo composto da Tonucci, Camporese e Martinelli. A centrocampo Agnelli e Carraro in cabina di regia mentre sulle corsie esterne Loiacono e Kragl. In attacco spazio al tridente offensivo composto da Cicerelli, Mazzeo e Chiaretti.

QUI PALERMO – La compagine siciliana dovrebbe rispondere col 3-4-1-2 con Brignoli tra i pali, reparto arretrato composto da Szyminski, Bellusci e Rajkovic. A centrocampo Murawski e Jajalo nel mezzo mentre sulle fasce spazio a Salvi e Mazzotta. Davanti Trajkovski a supporto del tandem offensivo formato da Nestorovski e Puscas.

Dove vederla in TV e in streaming

La Serie B sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Foggia – Palermo

FOGGIA (3-4-3): Bizzarri; Tonucci, Camporese, Martinelli; Loiacono, Agnelli, Carraro, Kragl; Chiaretti, Cicerelli, Mazzeo. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Mazzotta; Trajkovski; Nestorovski, Puscas. Allenatore: Bruno Tedino.

STADIO: Pino Zaccheria