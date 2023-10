Foggia – Turris: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Foggia-Turris di domenica 1 ottobre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

FOGGIA – Domenica 1 ottobre allo stadio Pino Zaccheria andrà in scena Foggia–Turris, gara valevole per la sesta giornata del Girone C di Serie C 2023-2024: calcio di inizio alle ore 18:30. Da una parte, la formazione di Mirko Cudini reduce da due pareggi e due vittorie dopo il ko rimediato all’esordio in casa del Taranto (2-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Bruno Caneo che vengono dalla prima sconfitta stagionale subita tra le mura amiche per mano del Picerno (1-3). Sfida in zona play-off quella dello “Zaccheria”: il Foggia sesto a quota 8 punti frutto di due vittorie, due pareggi e un ko sfida la terza forza del Girone C ossia la Turris con 10 punti frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Negli ultimi precedenti tra le due compagini in Puglia: un solo pareggio, tre vittorie del Foggia e un solo successo per la Turris, risalente allo scorso 11 settembre 2021 (0-2). A dirigere l’incontro Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Andrea Bianchini di Perugia. Quarto Ufficiale: Giuseppe Vingo di Pisa.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FOGGIA-TURRIS]

FOGGIA:. A disposizione:



TURRIS:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Turris

Portieri: Iuliano, Pagno, Fasolino

Difensori: Esempio, Frascatre, Cocetta, Miceli, Maestrelli, Musumeci, Contessa

Centrocampisti: Franco, Matera, Scaccabarozzi, Cum, Burgio e Pugliese

Attaccanti: D’Auria, Guida, Giannone, De Felice, Pavone, Nocerino, Maniero

Presentazione del match

QUI FOGGIA – In porta Nobile, sulle corsie laterali Salines e Vezzoni con Papazov e Carillo che prenderanno posto nel cuore della difesa. A centrocampo Martini, Marino e Di Noia mentre nel tridente offensivo spazio a Peralta, Tonin ed Embalo.

QUI TURRIS – A difesa di Fasolino ci saranno Frascatore, Miceli e Cocetta. Sugli esterni Contessa e Cum con Franco e Scaccabarozzi in mezzo al campo. In avanti spazio nel tridente offensivo a Nocerino, Maniero e Giannone.

Le probabili formazioni di Foggia-Turris

FOGGIA (4-3-3): Nobile; Salines, Papazov, Carillo, Vezzoni; Martini, Marino, Di Noia; Peralta, Tonin, Embalo. Allenatore: Mirko Cudini

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Frascatore, Miceli, Cocetta; Contessa, Franco, Scaccabarozzi, Cum; Nocerino, Maniero, Giannone. Allenatore: Bruno Caneo

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, al canale 253 dell’emittente televisiva. Inoltre il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione NOW TV.