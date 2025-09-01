Diretta Forlì-Ravenna di Lunedì 1 settembre 2025: nel derby romagnolo gol decisivo di Saporetti, biancorossi solidi e cinici

FORLÌ – Il Forlì si aggiudica il derby romagnolo contro il Ravenna con un gol di Simone Saporetti a inizio ripresa, in una partita combattuta, nervosa e ricca di duelli. Tre punti pesanti per i biancorossi, che confermano la solidità mostrata all’esordio e si candidano a sorpresa del girone. Il Ravenna, invece, esce dal Morgagni con più rammarico che occasioni, incapace di reagire dopo lo svantaggio.

Cronaca della partita

Il primo tempo si apre con ritmi alti ma poche vere occasioni. Il Forlì si affida alla regia di Macrì e alle accelerazioni di Farinelli, mentre il Ravenna cerca di costruire con Rossetti e Di Marco, senza però impensierire Martelli.

Al 4′ della ripresa arriva l’episodio decisivo: Petrelli lavora un pallone sulla trequarti, serve Farinelli che crossa basso sul secondo palo dove Simone Saporetti si fa trovare pronto e insacca con un tocco preciso. È il gol che vale il derby.

Il Ravenna prova a reagire con i cambi: dentro Lonardi, Zagre e Da Pozzo per dare freschezza, ma la manovra resta sterile. Anacoura evita il raddoppio su Manuzzi, mentre Martelli è attento su un colpo di testa di Spini nel finale. Il match si chiude con otto ammoniti e un clima teso, ma il Forlì tiene e festeggia sotto la curva.

Tabellino

FORLÌ: Martelli L., Manetti G., Elia M., Saporetti L. (dal 1′ st Pellizzari S.), Cavallini G., Macri D., Menarini F., Scorza C. (dal 38′ st Giovannini A.), Saporetti S. (dal 25′ st Coveri V.), Petrelli E. (dal 25′ st Manuzzi F.), Farinelli N. (dal 45+6′ st Ercolani F.). A disposizione: Calvani S., Coveri V., Ercolani F., Giovannini A., Graziani G., La Rosa A., Mandrelli N., Manuzzi F., Pellizzari S., Ripani D., Spinelli A., Valentini F., Veliaj G.

RAVENNA: Anacoura J., Scaringi M. (dal 28′ st Donati G.), Esposito A., Solini M., Corsinelli F. (dal 28′ st Calandrini G.), Tenkorang J. (dal 15′ st Lonardi L.), Rossetti M., Di Marco T. (dal 15′ st Zagre A.), Rrapaj P. (dal 39′ st Da Pozzo L.), Motti M., Spini C.. A disposizione: Bianconi A., Borra D., Calandrini G., Castellacci M., Da Pozzo L., Donati G., Ilari C., Lonardi L., Mandorlini M., Menegazzo L., Okaka S., Stagni T., Zagre A.

Reti: al 4′ st Saporetti S. (Forlì) .

Ammonizioni: al 20′ pt Saporetti L. (Forlì), al 10′ st Pellizzari S. (Forlì), al 16′ st Macri D. (Forlì), al 33′ st Menarini F. (Forlì) al 13′ st Di Marco T. (Ravenna), al 20′ st Lonardi L. (Ravenna), al 34′ st Spini C. (Ravenna), al 36′ st Calandrini G. (Ravenna).

I convocati del Forlì

Calvani, Veliaj, Martelli, Mandrelli, Menarini, Saporetti L., Franzolini, Petrelli, Ripani, Macrì, Farinelli, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini, Ercolani, Scorza, Cavallini, Elia, Manetti, Graziani, Coveri, La Rosa, Pellizzari, Saporetti

Presentazione della partita

Lunedì 1 settembre 2025 , alle ore 20:30 scendono in campo Forlì – Ravenna per la giornata 2 del campionato Serie C – Girone B . Forlì e Ravenna tornano a sfidarsi nel calcio professionistico dopo anni di attesa, in una cornice che promette emozioni e tensione agonistica. Entrambe neopromosse, entrambe con ambizioni e progetti solidi, si affrontano in una gara che potrebbe già indirizzare il cammino stagionale. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 23 marzo 2025 , il Forlì ha ottenuto la vittoria per 3-2. Una partita dal gusto particolare perchè chiave per la promozione del Forlì. Si tratta del 101esimo derby di Romagna tra le due squadre.

Sarà l’arbitro Roberto Lovison (sezione di Padova) Giovane ma già esperto in gare ad alta intensità a dirigere la sfida in programma allo stadio Tullio Morgagni. É noto per il suo stile di direzione equilibrato e per una media disciplinare contenuta. Sarà coadiuvato dagli assistenti Daljit Singh (Macerata) e Michele Rispoli (Locri); IV Ufficiale Enrico Eremitaggio (Ancona) e Osservatore arbitrale Davide Rignanese (Rimini).

I bookmakers ripongono molta fiducia nel Forlì , quotando la vittoria a 2.15 mentre il pareggio è dato a 3.25 e la sconfitta a 3.25 . Il risultato esatto più giocato è l’1-1, offerto a 6.50. Sguardo alla classifica aggiornata dove l’Arezzo è in vetta Serie C – Girone B con 6 , seguito con 4 da Ascoli, Sambenedettese, Gubbio, Carpi e Juventus Next Gen.

QUI FORLÍ – Il Forlì , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte; ha realizzato 5 gol e subiti 6 . Miramari non avrà a disposizione alcuni giocatori come Gaiola ma recupera Menerini mentre dall’Union Brescia a disposizione Andrea Franzolini. Miramari punta su un 4-3-3 offensivo, con esterni rapidi e un centrocampo tecnico. Macrì sarà il regista basso, mentre Scorza agirà da mezzala incursore. In attacco, Petrelli è il riferimento centrale, supportato da Saporetti e Farinelli, entrambi abili nel taglio alle spalle dei difensori.

QUI RAVENNA – Il bilancio della Ravenna é invece di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime 5; 6 reti fatte e 2 subite. Marchionni sempre senza Luciani ma con Ialir e Okaka arruolabili. Marchionni opta per un 5-3-2 compatto, con Rrapaj e Corsinelli a presidiare le corsie laterali. Tenkorang sarà il perno centrale, con Rossetti e Di Marco pronti a inserirsi. Davanti, Motti e Spini formano una coppia d’attacco mobile, capace di dialogare e attaccare la profondità.

Probabili formazioni

FORLÍ (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, L.Saporetti, Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza; S.Saporetti, Petrelli, Farinelli. Allenatore: Miramari.

RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Corsinelli, Scaringi, Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Rossetti, Di Marco; Motti, Spini. Allenatore: Marchionni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Forlì – Ravenna , valida per la giornata 2 del campionato Serie C – Girone B , verrà trasmessa in diretta tv su Sly Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Rai Sport. Disponibile anche su Now Tv, Sky Go e Rai Play . Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.