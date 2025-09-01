Voti fantacalcio e highlights di Pisa-Roma, per la 2° giornata di Serie A 2025/2026: Soulè è il migliore del match

La Roma espugna l’Arena Garibaldi con il minimo scarto, superando il Pisa grazie a una rete di Matías Soulè al 55′. Una partita bloccata, con poche emozioni ma grande intensità, decisa da una giocata di qualità nella ripresa. Il Pisa, ordinato e combattivo, si arrende solo al talento dell’argentino, mentre la Roma di Gasperini conferma la solidità difensiva e sale a quota sei punti in classifica.

Matías Soulè è stato il volto della vittoria romanista. Dopo un primo tempo opaco, l’argentino si accende nella ripresa: al 55′ riceve da Ferguson e con un sinistro secco batte Semper. Al 61′ trova anche il raddoppio, ma il VAR annulla per un tocco di mano. Soulè ha mostrato freddezza, tecnica e senso del gol, confermandosi in grande crescita sotto la guida di Gasperini.

Pisa Semper 6.5 – Provvidenziale su Meister nel primo tempo, sicuro nelle uscite. Toure 6.5 – Spinta costante sulla fascia, uno dei più propositivi. Calabresi 6 – Entra con personalità e chiude bene su Dybala. Roma Soulè 7 – Migliore in campo: segna il gol decisivo e sfiora la doppietta. Ndicka 7 – Muro difensivo, impeccabile in anticipo e letture. Svilar 6.5 – Miracoloso su Meister, sicuro tra i pali. Kone, Ferguson, Dybala 6.5 – Qualità e ritmo nella ripresa.

PISA: Semper A. 6.5, Mateus Lusuardi 6 (dal 19′ st Calabresi A. 6), Caracciolo Ant. 6, Canestrelli S. 6, Toure I. 6.5, Marin M. 5.5 (dal 38′ st Stengs C. s.v.), Aebischer M. 6, Angori S. 5 (dal 38′ st Leris M. s.v.), Moreo S. 5.5 (dal 20′ st Nzola M. 5), Tramoni M. 5.5 (dal 19′ st Cuadrado J. 6), Meister H. 5. A disposizione: Akinsanmiro E., Buffon L., Calabresi A., Cuadrado J., Durmush M., Hojholt M., Leris M., Maucci G., Mbambi J., Nicolas Andrade, Nzola M., Piccinini G., Scuffet S., Stengs C. Allenatore: Gilardino A..

ROMA: Svilar M. 6.5, Hermoso M. 6.5 (dal 37′ st Celik Z. s.v.), Mancini G. 6.5, Ndicka E. 7, Wesley Franca 6, Cristante B. 6, Kone M. 6.5, Angelino 5.5 (dal 45’+1 st Rensch D. s.v.), Soule M. 7 (dal 45’+1 st El Aynaoui N. s.v.), El Shaarawy S. 5.5 (dal 1′ st Dybala P. 6.5), Ferguson E. 6.5 (dal 28′ st Dovbyk A. 5.5). A disposizione: Arena A., Baldanzi T., Celik Z., Dovbyk A., Dybala P., El Aynaoui N., Ghilardi D., Pellegrini Lo., Pisilli N., Rensch D., Vasquez Llach D. S., Zelezny R. Allenatore: Gasperini G..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 10′ st Soulè M. (Roma) .

Ammonizioni: al 32′ pt Marin M. (Pisa), al 45’+6 st Meister H. (Pisa) al 33′ pt Ferguson E. (Roma).

Gol annullati: al 16′ st Soule M. per mani (Roma).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Assist: Ferguson



Gol vittoria: Soulè



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Semper, Soulè