Francia – Bosnia: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Francia – Bosnia del 1 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

STRASBURGO – Mercoledì 1 settembre alle ore 20.45 si giocherà Francia – Bosnia, incontro valido per la quarta giornata del Gruppo D delle qualificazioni mondiali. Da una parte c’è la Nazionale di Deschamps che occupa la prima posizione del raggruppamento con 7 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Bogdanov che occupa l’ultima posizione del raggruppamento, in coabitazione con il Kazakistan, a quota 1 punto.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI FRANCIA – Deschamps dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Pavard e Lucas Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Varane e Kimpembe. A centrocampo Kanté in cabina di regia con Pogba e Rabiot mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Griezmann, Benzema e Mbappé.

QUI BOSNIA – Bogdanov dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-1-1 con Sehic in porta, reparto difensivo composto da Todorovic e Civic sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Hadzikadunovic e Sanicanin. A centrocampo Cimirot e Pjanic in cabina di regia con Stevanovic e Krunic sulle fasce laterali mentre davanti spazio a Gojak alle spalle di Dzeko.

Le probabili formazioni di Francia – Bosnia

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé. Allenatore: Deschamps

BOSNIA (4-4-1-1): Sehic; Todorovic, Hadzikadunovic, Sanicanin, Civic; Stevanovic, Cimirot, Pjanic, Krunic; Gojak, Dzeko. Allenatore: Bogdanov

STADIO: Stade de La Meinau

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Francia – Bosnia, valido per la quarta giornata delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in TV ma potrete seguire la diretta del match sul nostro sito.