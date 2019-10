Francia – Turchia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Francia – Turchia del 14 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo H delle qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

PARIGI – Lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 andrà in scena Francia – Turchia, incontro valevole per l’ottava giornata del Gruppo H delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei. Da una parte ci sono i transalpini che sono reduci dalla preziosa vittoria esterna contro l’Islanda. Dall’altra parte, invece, ci sono i turchi che vengono dal successo casalingo, all’ultimo secondo, contro l’Albania. In palio c’è la vetta del Gruppo H visto che entrambe le squadre sono in testa con 18 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 14 ottobre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FRANCIA – I campioni del Mondo in carica dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Areola in porta, pacchetto difensivo composto da Lucas Hernandez e Pavard sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lenglet e Varane. A centrocampo Tolisso in cabina di regia con Matuidi e Ndombelè mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Griezmann, Giroud e Coman.

QUI TURCHIA – Gunes dovrebbe mandare in campo la Nazionale turca con un modulo speculare: Gunok in porta, pacchetto difensivo composto da Celik e Meras sulle fasce laterali mentre nel mezzo Demiral e Ayhan. A centrocampo Tekdemir in cabina di regia con Tufan ed Emre Belozoglu mezze ali mentre in attacco tridente composto da Tosun, Yilman e Calhanoglu.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Francia – Turchia, valevole per l’ottava giornata del Gruppo H delle qualificazioni a Euro 2020, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sul canale 20 di Mediaset.

Le probabili formazioni di Francia – Turchia

FRANCIA (4-3-3): Areola; Lucas Hernandez, Lenglet, Varane, Pavard, Matuidi, Tolisso, Ndombelè, Griezmann, Giroud, Coman. Allenatore: Deschamps

TURCHIA (4-3-3): Gunok; Celik, Ayhan, Demiral, Meras, Tufan, Tekdemir, Emre Belozoglu, Tosun, Yilmaz, Calhanoglu. Allenatore: Gunes

STADIO: Stade De France