Frosinone – Brescia 2-2: diretta live e risultato finale

La partita Frosinone – Brescia del 20 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 5a giornata di Serie B

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FROSINONE-BRESCIA 2-2

SECONDO TEMPO

90′ Questo è tutto, non c’è altro da commentare. La partita Frosinone e Brescia finisce qui

90′ Ed è gol! Stefano Moreo assist di Marko Pajač. Il risultato cambia, 2 a 2 adesso

86′ Abbandona il campo Daniel Boloca per Frosinone

86′ Mirko Gori rimpiazza il compagno di squadra

82′ Fuori Rodrigo Palacio, ecco la mossa dell’allenatore

82′ L’allenatore inserisce Brescia Emanuele Ndoj in campo

78′ E’ giallo! Jhon Chancellor riceve il cartellino dall’arbitro

77′ Il direttore di gara sventola il cartellino per Matteo Cotali, autore dell’intervento scorretto

76′ Il direttore di gara estrae il giallo a Andrea Cistana

76′ Gabriel Charpentier viene ammonito dall’arbitro

73′ Lascia il campo Luca Garritano per Frosinone

73′ Minuti per Karlo Lulić che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

73′ Abbandona il terreno di gioco Camillo Ciano per Frosinone

73′ Spazio a Gabriel Charpentier, nuova mossa per l’allenatore

72′ Fuori dal campo Massimo Bertagnoli per Brescia

72′ L’allenatore inserisce Brescia Rijad Bajić in campo

70′ Il direttore di gara sventola il cartellino per Francesco Zampano, autore dell’intervento scorretto

63′ Fuori Mehdi Léris, ecco la mossa dell’allenatore

63′ Minuti per Mattéo Tramoni che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

56′ Abbandona il campo Marcus Rohdén per Frosinone

56′ Entra in campo Alessio Tribuzzi per Frosinone

55′ Luigi Canotto lascia il campo

55′ Emanuele Cicerelli in campo, prende il posto del compagno di squadra

46′ Abbandona il terreno di gioco Massimiliano Mangraviti per Brescia

46′ Sul terreno di gioco per Brescia Jhon Chancellor

46′ Squadre sul terreno di gioco per il secondo tempo, tutto pronto per ripartire

46′ Dimitri Bisoli lascia il terreno di gioco

46′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Filip Jagiełło

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro dice che può bastare così e squadre negli spogliatoi. Al termine della prima frazione di gioco siamo sul punteggio di 2 a 2. Fra pochi minuti saremo pronto a seguire il secondo tempo

43′ Marcatura per Luigi Canotto per Frosinone!

38′ Rete! Francesco Zampano! assist di Luigi Canotto e risultato che cambia

35′ Cartellino di color giallo per Luigi Canotto

11′ Rete! Massimo Bertagnoli, assist di Mehdi Léris supera l’estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 0 a 1

1′ L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Frosinone e Brescia!

Si gioca Frosinone – Brescia, siamo pronti a commentare la partita in diretta

Tabellino

FROSINONE: Federico Ravaglia; Federico Gatti, Francesco Zampano, Przemysław Szymiński, Matteo Cotali, Marcus Rohdén (dal 11′ st Alessio Tribuzzi), Daniel Boloca (dal 41′ st Mirko Gori), Matteo Ricci, Luca Garritano (dal 28′ st Karlo Lulić), Luigi Canotto (dal 10′ st Emanuele Cicerelli), Camillo Ciano (dal 28′ st Gabriel Charpentier). A disposizione: Victor De Lucia, Stefano Minelli, Milan Kremenović, Andrija Novakovich, Alessio Zerbin, Giacomo Manzari. Allenatore: Fabio Grosso.

BRESCIA: Jesse Joronen; Aleš Matějů, Massimiliano Mangraviti (dal 1′ st Jhon Chancellor), Andrea Cistana, Tom van de Looi, Dimitri Bisoli (dal 1′ st Filip Jagiełło), Massimo Bertagnoli (dal 27′ st Rijad Bajić), Marko Pajač, Mehdi Léris (dal 18′ st Mattéo Tramoni), Rodrigo Palacio (dal 37′ st Emanuele Ndoj), Stefano Moreo. A disposizione: Simone Perilli, Oscar Linnér, Fran Karačić, Matthieu Huard, Andrea Papetti, Jakub Łabojko, Michele Cavion. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Reti: al 11′ pt Massimo Bertagnoli, al 38′ pt Francesco Zampano, al 43′ pt Luigi Canotto, al 45′ st Stefano Moreo.

Ammonizioni: al 25′ st Francesco Zampano (FRO), al 32′ st Matteo Cotali (FRO), al 35′ pt Luigi Canotto (FRO), al 31′ st Gabriel Charpentier (FRO), al 31′ st Andrea Cistana (BRE), al 33′ st Jhon Chancellor (BRE).

La presentazione del match

FROSINONE – Oggi, lunedì 20 settembre, alle ore 20:30, si terrà il match Frosinone – Brescia, incontro valido per la 5a giornata della Serie B. Da una parte troviamo la capolista padrona di casa, allenata dall’ex azzurro campione del mondo 2006 Filippo Inzaghi. Dall’altra parte del campo, allenato dall’altro ex azzurro Fabio Grosso, troviamo il Frosinone. Che è reduce di una vittoria di misura sul neopromosso Como, per 2-0. Attualmente in vetta al campionato di Serie B c’è proprio il Brescia, che con i suoi 10 punti dovrà difendersi – al Benito Stirpe – dalla formazione di casa. Che con 8 punti è 4a in classifica, alle spalle di Pisa ed Ascoli, entrambe a 9 punti.

QUI FROSINONE – Il tecnico Fabio Grosso dovrebbe adottare un modulo 4-3-3: Zampano, Gatti, Szyminski e Cotali a comporre il blocco difensivo. A centrocampo troviamo la cerniera formata da Rohden, Boloca e Garritano, alle spalle del tridente d’attacco con Canotto, Ciano e Zerbin.

QUI BRESCIA – La capolista allenata da Inzaghi potrebbe verosimilmente scegliere lo stesso 4-3-3: Mateju, Cistana, Mangraviti e Pajac in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Bertagnoli, Van De Looi e Jagiello, alle spalle del tridente d’attacco composto da Leris, Bajic, Tramoni

Le probabili formazioni di Frosinone – Brescia

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Boloca, Garritano; Canotto, Ciano, Zerbin. Allenatore: Grosso

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van De Looi, Jagiello; Leris, Bajic, Tramoni. Allenatore: Inzaghi

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Frosinone – Brescia verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q