Monopoli – Avellino 0-0: diretta live e risultato finale

La partita Monopoli – Avellino del 20 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 4° giornata del Girone C di Serie C 2021/2022

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: MONOPOLI-AVELLINO 0-0

SECONDO TEMPO

90′ L’arbitro controlla il proprio cronometro e decreta la fine della partita Monopoli – Avellino. Il punteggio finale è dunque di 0 a 0. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento alle nostre prossime dirette

46′ L’arbitro dà il via al secondo tempo. Andiamo a vedere cosa ci riserverà il match

PRIMO TEMPO

45′ Termina il primo tempo di Monopoli-Avellino. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match

1′ Monopoli e Avellino ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme

Tabellino

MONOPOLI (3-5-2): L. Loria; M. Arena, N. Bizzotto, M. Mercadante, M. Novella (dal 12′ st M. Tazzer), M. Piccinni (dal 13′ st Z. Hamlili), F. Vassallo (dal 28′ st C. Langella), M. D’Agostino, A. Guiebre, E. Starita, A. Bussaglia. A disposizione: M. Guido, C. Riggio, F. Romano, I. De Santis, A. Milani, C. Nina, B. Morrone, F. Grandolfo, M. Nocciolini. Allenatore: Alberto Colombo.

AVELLINO (4-3-3): F. Forte; S. Ciancio, L. Silvestri, A. Dossena, F. Tito (dal 22′ st D. Mignanelli), S. Aloi, S. D’Angelo, D. Bove (dal 42′ st A. Rizzo), A. Di Gaudio, R. Maniero (dal 31′ st V. Plescia), M. Kanoute. A disposizione: P. Pane, A. Mastalli, A. Matera, A. Messina, L. Gagliano. Allenatore: Piero Braglia.

Reti: –

Ammonizioni: al 13′ pt M. Arena (MON), al 21′ pt M. Novella (MON), al 30′ pt M. Piccinni (MON), al 9′ st E. Starita (MON), al 19′ st A. Dossena (AVE), al 17′ pt S. Aloi (AVE).

Formazioni ufficiali

MONOPOLI: Loria, Mercadante, Bizzotto, Starita, Piccinni, Guiebre, D’Agostino, Bussaglia, Arena, Vassallo, Novella. A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Grandolfo, Nocciolini, Morrone, Romano, Tazzer, Nina, Hamlili, Langella, Milani. Allenatore: Colombo

AVELLINO: Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Tito; Kanoutè, Maniero, Di Gaudio. A disposizione: Pane, Rizzo, Mignanelli, Gagliano, Matera, Mastalli, Messina, Pescia. Allenatore: Braglia

La presentazione del match

MONOPOLI – Questa sera, lunedì 20 settembre, alle ore 21, allo Stadio Vito Simone Veneziani, si giocherà Monopoli – Avellino, posticipo della quarta giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Palermo in Coppa Italia e prima ancora dalla vittoria interna per 2-1 contro il Messina in campionato, dove sono in testa alla classifica a punteggio pieno; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta interna di misura contro l’Ancona Matelica in Coppa Italia e prima ancora dal pari interno per 1-1 in campionato, dove e sono a quota 3; nelle ultime cinque gare hanno pareggiato tre volte e perso due. A dirigere il match sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Lazzaroni della sezione di Udine ed Emanuele De Angelis della sezione di Roma 2.

QUI MONOPOLI – Colombo dovrebbe schierarsi secondo i canoni del 3-5-2. Fra i pali spazio a Loria, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Arena, Bizzotto e Mercadante. Sulle fasce Viteritti e Guiebre, mezzali Bussaglia e Vassallo, mentre Piccinni agirà in cabina di regia. Davanti il tandem composto da Starita e D’Agostino.

QUI AVELLINO – Probabile modulo 4-3-3 per l’Avellino con Forte in porta e difesa formata al centro da Silvestri e Dossena e ai lati da Ciancio e Tito. In mezzo al campo De Francesco, Aloi e D’Angelo. Tridente offensivo composto da Guiebre; Starita e D’Agostino.

Le probabili formazioni di Monopoli – Avellino

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, D’Agostino. Allenatore: Colombo

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; De Francesco, Aloi, D’Angelo; Kanouté, Maniero, Di Gaudio. Allenatore: Braglia.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Monopoli – Avellino verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport, ai canali numero 57 e 58 del Digitale Terrestre.