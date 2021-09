Barcellona – Granada 1-1: diretta live e risultato finale

La partita Barcellona – Granada del 20 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quinta giornata della Liga

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FC BARCELONA-GRANADA CF 1-1

SECONDO TEMPO

90′ Triplice fischio dell’arbitro e fine delle ostilità tra FC Barcelona e Granada CF. Un saluto da Calciomagazine e appuntamento alle prossime partite

90′ Intervento di Piqué, inevitabile il cartellino giallo per lui

90′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Carlos Bacca

90′ Gol di Ronald Araújo colpendo di testa, assist di Gavi! Cambia il risultato, ora è di 1 a 1

88′ Il direttore di gara estrae il giallo a Quini

88′ Ronald Araújo viene ammonito dall’arbitro

87′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Monchu

78′ Il tecnico inserisce Germán sul terreno di gioco

78′ Fuori dal rettangolo di gioco Luis Abram per Granada CF

77′ Il direttore di gara sventola il cartellino per Óscar Mingueza, autore dell’intervento scorretto

75′ Sul terreno di gioco per FC Barcelona Piqué

75′ Yusuf Demir lascia il terreno di gioco

75′ In campo per FC Barcelona Riqui Puig

75′ Gli fa spazio Busquets per FC Barcelona

71′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Maxime Gonalons

67′ L’allenatore inserisce Granada CF Maxime Gonalons in campo

67′ Puertas lascia il campo

67′ Luis Suárez rimpiazza il compagno di squadra

67′ Finisce la gara di Jorge Molina che lascia il rettangolo di gioco

60′ Forze fresche in campo per FC Barcelona con l’ingresso di Gavi

60′ Coutinho abbandona il terreno di gioco

46′ L’allenatore inserisce Granada CF Neva in campo

46′ Fuori Sergio Escudero, ecco la mossa dell’allenatore

46′ L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo tra FC Barcelona e Granada CF. Ci prepariamo a vivere assieme un altro tempo

46′ In campo per FC Barcelona Luuk de Jong

46′ Abbandona il campo Sergi Roberto per FC Barcelona

PRIMO TEMPO

45′ Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all’intervallo sul punteggio di 1 a 1. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo

42′ Buttato nella mischia Óscar Mingueza

42′ Fuori dal rettangolo di gioco Alejandro Balde per FC Barcelona

40′ Sanzionato con il giallo Montoro, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

30′ Dalla panchina si alza Montoro che fa il suo ingresso

30′ Yan Eteki lascia il terreno di gioco

2′ In gol Domingos Duarte! Per lui tirando di testa, assist di Sergio Escudero e punteggio che diventa: 0 a 1

1′ Parte con l’incontro tra FC Barcelona e Granada CF!

Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo FC Barcelona e Granada CF

Tabellino

FC BARCELONA: Marc-André ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Sergi Roberto (dal 1′ st Luuk de Jong), Eric García, Alejandro Balde (dal 42′ pt Óscar Mingueza), Busquets (dal 30′ st Piqué), Coutinho (dal 15′ st Gavi), Frenkie de Jong, Memphis Depay, Yusuf Demir (dal 30′ st Riqui Puig). A disposizione: Iñaki Peña, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Nico. Allenatore: Ronald Koeman.

GRANADA CF: Luís Maximiano; Sergio Escudero (dal 1′ st Neva), Quini, Luis Abram (dal 33′ st Germán), Domingos Duarte, Luis Milla, Yan Eteki (dal 30′ pt Montoro), Monchu, Puertas (dal 22′ st Maxime Gonalons), Darwin Machís, Jorge Molina (dal 22′ st Luis Suárez). A disposizione: Aarón, Santiago Arias, Víctor Díaz, Alberto Soro, Isma Ruiz, Carlos Bacca, Rubén Rochina. Allenatore: Robert Moreno.

Reti: al 2′ pt Domingos Duarte, al 45′ st Ronald Araújo.

Ammonizioni: al 43′ st Ronald Araújo (FC ), al 45′ st Piqué (FC ), al 32′ st Óscar Mingueza (FC ), al 43′ st Quini (GRA), al 42′ st Monchu (GRA), al 26′ st Maxime Gonalons (GRA), al 40′ pt Montoro (GRA), al 45′ st Carlos Bacca (GRA).

La presentazione del match

BARCELLONA – Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena Barcellona–Granada, il posticipo della quinta giornata della Liga spagnola. I padroni di casa, nonostante la rivoluzione di questa estate nel mercato, vogliono continuare a lottare per il titolo ed attualmente sono imbattuti con sette punti in tre partite (da recuperare la sfida col Siviglia). Nell’ultimo turno è arrivato il successo interno per 2-1 contro il Getafe, ma in Champions League l’esordio è stato disastroso con la sconfitta in casa contro il Bayern Monaco per 0-3. Il Granada, invece, punta ad una salvezza tranquilla ma l’avvio di stagione non è stato dei migliori, con soli due punti conquistati in quattro uscite. Nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta di misura per 2-1 contro il Betis ed ora c’è tanta voglia di regalare il primo acuto stagionale nel tempio del Barça. Ci si aspetta una partita tirata e ricca di gol, da capire se la qualità degli uomini di Koeman emergerà rispetto all’agonismo ed alle motivazioni salvezza degli avversari. Chi la spunterà?

QUI BARCELLONA – Koeman potrebbe affidarsi al 3-5-2. Fra i pali Ter Stegen, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Araujo, Piqué ed Eric Garcia. A centrocampo Sergi Roberto, F.de Jong, Pedri, Busquets e Jordi Alba. In avanti Depay e L.de Jong.

QUI GRANADA – Moreno risponde col 4-3-3. In porta Maximiano, davanti a lui Arias, Duarte, Sanchez e Neva. A centrocampo Montoro, Gonalons e Monchu. In attacco il trio composto da Soro, Suarez e Machis.

Le probabili formazioni di Barcellona – Granada

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric Garcia; Sergi Roberto, F.de Jong, Pedri, Busquets, Jordi Alba; Depay, L.de Jong. Allenatore: Koeman

GRANADA (4-3-3): Maximiano; Arias, Duarte, Sanchez, Neva; Montoro, Gonalons, Monchu; Soro, Suarez, Machis. Allenatore: Moreno

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming sin esclusiva su DAZN. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.