Udinese – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

UDINE – Lunedì 20 settembre alle ore 20.45 si giocherà Udinese – Napoli, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Gotti che viene dalla vittoria esterna contro lo Spezia ed in classifica occupa la quarta posizione, insieme ad Inter e Bologna, a quota 7 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Spalletti che è reduce dall’ottimo pareggio in rimonta contro il Leicester in Europa League. In campionato, il Napoli viene dal successo casalingo contro la Juventus ed in classifica occupa il primo posto, insieme a Roma e Milan, a quota 9 punti. La sfida verrà diretta dal signor Manganiello della sezione di Pinerolo.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Gotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo Walace in cabina di regia con Arslan e Pereyra mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Molina e Strygers Larsen. In attacco tandem offensivo composto da Deulofeu e Pussetto.

QUI NAPOLI – Spalletti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Ospina tra i pali, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Malcuit sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Manolas e Koulibaly. A centrocampo Anguissa e Fabian Ruiz in cabina di regia mentre davanti spazio a Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen.

Le probabili formazioni di Udinese – Napoli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Malcuit; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

STADIO: Dacia Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Napoli, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN e Su Sky Sport Calcio (canale 202). Sarà possibile seguire il match tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara di Serie A anche in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Dopo il fischio finale sarà inoltre possibile vedere on demand gli highlights e il match integrale. Prima e dopo il match approfondimenti in studio.