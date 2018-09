Frosinone – Juventus live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Frosinone – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30

FROSINONE – Domenica 23 settembre alle ore 20.30 andrà in scena Frosinone – Juventus, match valido per il posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la compagine ciociara che non ha cominciato bene il torneo: tre sconfitte ed un pareggio per la formazione di Longo che nella scorsa giornata ha perso 5-0, in casa, contro la Sampdoria. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione di Allegri che viaggia a vele spiegate: quattro successi in altrettante partite per l’organico bianconero che, domenica scorsa, ha battuto il Sassuolo. La squadra bianconera, inoltre, è reduce dal grande successo di Valencia, nella prima giornata di Champions League, nonostante il rosso mostrato a Ronaldo alla mezz’ora.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 23 settembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca.

QUI FROSINONE – Poco da perdere per la compagine ciociara che scenderà in campo col 3-5-2 con Sportiello in porta, pacchetto arretrato composto da Goldaniga, Salamon e Krajnc. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Chibsah e Halfredsson mezze ali mentre sulle fasce spazio a Zampano e Molinaro. In attacco tandem offensivo composto da Perica e Ciano.

QUI JUVENTUS – Allegri farà riposare qualche giocatore visti gli impegni ravvicinati. 4-3-3 per la Juventus con Perin in porta, pacchetto arretrato composto da Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce mentre nel mezzo Bonucci e Benatia. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Emre Can e Matuidi mezze ali mentre in attacco Ronaldo, Mandzukic e Dybala a comporre il tridente.

Dove vederla in TV e in streaming

Frosinone -Juventus, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport.

Le probabili formazioni di Frosinone – Juventus

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano. Allenatore: Longo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

STADIO: Benito Stirpe