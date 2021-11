Frosinone – Lecce: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Frosinone – Lecce del 20 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 13a giornata di Serie B

FROSINONE – Sabato 20 novembre 2021, alle ore 14, allo Stadio “Benito Stirpe”, si giocherà Frosinone – Lecce, big match del la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali i padroni di casa hanno vinto per 1-4 sul campo del Benevento e in classifica sono quinti con 21 punti, frutto di 5 vittorie e 6 pareggi e 1 sconfitta; 18 gol fatti e 10 subiti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla schiacciante vittoria casalinga per 4-0, contro il Parma e sono secondi a quota 23, con un percorso di 6 partite vinte, 5 pareggiate e 1 persa; 18 reti realizzate e 10 incassate.

La cronaca con commento in tempo reale minuto

La presentazione del match

QUI FROSINONE – La squadra ospite potrebbe adottare invece il modulo 4-3-3, con Casasola, Brighenti, Szyminski e Zampano in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Boloca, Maiello e Rohden, alle spalle del tridente composto da Cicerelli, Novakovich e Zerbin.

QUI LECCE – La formazione allenata da Baroni potrebbe adottare un modulo 4-3-3, con Lucioni, Meccariello, Coda e Di Mariano a comporre il blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Björkengren, Gallo e Strefezza, alle spalle del tridente offensivo formato da Blin, Calabresi e Majer.

Le probabili formazioni di Frosinone – Lecce

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Brighenti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello, Rohden; Cicerelli, Novakovich, Zerbin. Allenatore: Fabio Grosso

LECCE (4-3-3): Bleve; Lucioni, Meccariello, Coda, Di Mariano; Björkengren, Gallo, Strefezza; Blin, Calabresi, Majer. Allenatore: Marco Baroni

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Frosinone – Lecce, valido per la tredicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Frosinone – Lecce in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.