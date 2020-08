Il fantasista, entrato pochi minuti prima, sblocca il risultato con una potente conclusione. Nel finale, Salvi si vede annullare il pari per una posizione di fuorigioco

FROSINONE – Il Pordenone passa nel finale e vince la semifinale di andata con il Frosinone con il risultato di 1-0. Primo tempo della gara con ritmi alti sin dalle prime battute, la prima occasione è per il Frosinone con il tiro tentato da Dionisi da fuori che termina di poco a lato. Al minuto 9 Novakovich si divora il gol del vantaggio colpendo di testa dopo che Di Gregorio aveva sbagliato i tempi dell’uscita. Col passare del tempo il Pordenone aumenta il ritmo attraverso diverse ripartenze pericolose con Pobega molto attivo in avanti, senza riuscire a trovare la via del goal.

La ripresa ha inizio con il Frosinone alla ricerca del goal con più decisione rispetto alla prima parte. Al 64′ Grande occasione per Ciurria che trova un grande intervento di Bardi. Sul ribaltamento di fronte è Di Gregorio a superarsi su Dionisi. Il ritmo della gara rallenta, complici diversi cambi operati dai due tecnici. All’83’ la svolta con Tremolada che sblocca il risultato con un potente tiro che non lascia scampo al portiere. Nel finale annullato il pari di Salvi per fuorigioco.

La cronaca minuto per minuto

FROSINONE-PORDENONE 0-1 FINALE SECONDO TEMPO 96' Finisce qui! Il Pordenone vince per 0-1. 95' Gol annullato al Frosinone dopo l'intervento del VAR. La rete di Salvi non viene convalidata. 93' Ancora due minuti per le speranze ciociare. 90' L'arbitro, il sig. Massimi, concede 5 minuti di recupero in questa ripresa. 87' Il Frosinone prova a sfruttare le ultime chances riversandosi in attacco. 83' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Il Pordenone la sblocca! Il neo-entrato Tremolada trova il goal tirando di forza al centro della porta dopo aver ricevuto il lancio di Burrai. 81' Entrambe le squadre provano ad attaccare senza però concedere occasioni agli avversari. 77' Dionisi ci prova di destro da fuori area ma il tentativo viene deviato in corner. 74' Gran colpo di Ciurria che mira l'angolino ma trova la pronta risposta di Bardi. 73' Gavazzi prova il cross in mezzo, la difesa è schierata bene e libera. 71' Gioco fermo per consentire ai giocatori di rinfrescarsi. 70' Ancora 20 minuti più eventuale recupero a disposizione delle due squadre. 67' Contropiede del Pordenone con Bocalon che si accentra e calcia sul palo opposto, palla fuori di un soffio a Bardi battuto. 66' Risposta del Frosinone tra i piedi di Dionisi che conclude a rete con un gran destro, Di Gregorio si supera e para. 64' Occasionissima per il Pordenone: Ciurria calcia con il collo del piede ma Bardi si rifugia in angolo con un intervento prodigioso. 63' Stavolta è Salvi a tantare il traversone in area senza trovare compagni liberi. 60' Abbiamo appena raggiunto l'ora di gioco, fino ad ora ha regnato l'equilibrio. 57' Il Frosinone sembra attaccare con più decisione adesso. 55' Cambio anche per il Pordenone: Bocalon subentra a Candellone. 52' Ciano prende il posto di Novakovich. 51' Assist di Novakovich per Brighenti che va al tiro che però colpisce male. 50' Calcio d'angolo per il Frosinone. 48' Cross del Pordenone direttamente da calcio piazzato, Bardi fa sua la sfera. 46' Ha inizio il secondo tempo della gara. PRIMO TEMPO 48' Il direttore di gara pone fine alla prima frazione di gioco. 47' Dionisi prova la conclusione trovando l'attenta risposta dell'estremo difensore avversario. 45' Il quarto uomo indica il recupero: 3 minuti. 41' Colpo di testa di Pobega, palla tra le braccia di Bardi. 39' Ammonito anche Pobega tra le fila del Pordenone. 38' Tiro da fuori area di Maiello che si spegne alta sopra la tarversa. 36' Calcio d'angolo per il Frosinone, Candellone tocca la sfera cercando un compagno ma nessuno riesce ad arrivarci. 35' Fase del match caratterizzata da un sostanziale equilibrio. 32' Candellone necessita le cure dei sanitari. 30' Calcio di punizione per il Frosinone: Burrai calcia forte ma il tiro finisce sopra la traversa. 28' Il gioco riprende dopo la pausa. 27' I giocatori potranno beneficiare di un cooling break. 25' Cross teso in area di Paganini messo fuori bene dalla difesa. 23' Ricordiamo che Dionisi, Haas e Brighenti sono diffidati nel Frosinone, nessun giocatore nel Pordenone. 20' Rohden prova a servire un attaccante ma nessuno dei compagni riesce ad arrivare sul pallone che termina sul fondo. 17' Conclusione in girata da Almici, para Bardi. 15' Ci prova ancora il Pordenone con un tentativo da fuori di Pobega. 13' Ciurria ci prova con un tiro di sinistro da fuori area che termina alto. 12' Ammonizione per Candellone per un intervento irregolare commesso ai danni di Maiello. 9' Di Gregorio manca il tempo dell'uscita sul cross di Paganini, Novakovich colpisce di testa ma la sfera termina alta. 7' Maiello tenta il lancio lungo per Federico Dionisi che si trova in fuorigioco. 5' Gioco fermo per un fallo commesso da Pobega. 3' Tiro di Dionisi da fuori area: il mancino finisce di poco fuori. 2' Il Frosinone è schierato in giallo, Pordenone in nero-verde. 1' Si comincia!! 20.58 Frosinone e Pordenone si dispongono sul rettangolo di gioco, tutto pronto per l'inizio della gara. 20.46 Le due squadre rientrano nuovamente negli spogliatoi. 20.32 I giocatori stanno svolgendo il riscaldamento pre-gara. 20.15 La formazione di Nesta scende in campo con il modulo 3-5-2 con Novakovich e Dionisi davanti. Paganini e Salvi agiranno sulle linee laterali.Il Pordenone risponde con un 4-3-1-2 con Gavazzi a sostegno del tandem d'attacco composto da Candellone e Ciurria. Camporese sarà titolare al centro della linea difensiva. 20.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Frosinone-Pordenone, incontro valevole per le semifinali dei play-off di Serie B. IL TABELLINO FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (83' Ardemagni), Ariaudo, Krajnc; Paganini (79' Zampano), Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Novakovich (52' Ciano), Dionisi. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Gori, Citro, Beghetto, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Szyminski, Ciano, Ardemagni. Allenatore: Nesta PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, Gasbarro; Misuraca (89' Zammarini), Burrai, Pobega (79' Mazzocco); Gavazzi (79' Tremolada); Candellone (55' Bocalon), Ciurria (89' Pasa). A disposizione: Bindi, Passador, De Agostini, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Mazzocco, Tremolada, Zanon, Bocalon, Zammarini. Allenatore: Tesser RETI: 83' Tremolada AMMONIZIONI: Candellone, Pobega (P), Ciano (F) EPSULSIONI: RECUPERO: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo STADIO: Benito Stirpe

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione di casa che ha chiuso la stagione regolare in ottava posizione grazie al pari interno maturato contro il Pisa nell’ultima gara. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra veneta che ha raggiunto gli spareggi in virtù del quarto posto finale conseguito nel torneo cadetto. La vincente giocherà l’ambita finale contro una tra Spezia e Chievo.

QUI FROSINONE – La squadra ciociara dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Bardi in porta, pacchetto difensivo composto da Brighenti, Ariaudo e Krajnc. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Rohden e Haas mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Salvi e Paganini. In attacco spazio al tandem composto da Novakovich e Dionisi.

QUI PORDENONE – La squadra di Tesser scendere in campo col 4-3-1-2 con Di Gregorio in porta, pacchetto difensivo composto da Gasbarro e Almici sulle corsie esterne mentre nel mezzo Camporese e Vogliacco. A centrocampo Burrai in cabina di regia con Pobega e Mazzocco mezze ali mentre davanti spazio a Gavazzi a supporto del tandem offensivo composto da Bocalon e Candellone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Frosinone – Pordenone, valido per la semifinale dei play-off di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Si potrà godere della visione dell’evento grazie ad una smart tv e all’applicazione apposita, oppure collegando il televisore ad Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa si potrà scaricare l’app direttamente da una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Le probabili formazioni di Frosinone – Pordenone

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc, Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Paganini, Novakovich, Dionisi. Allenatore: Nesta

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Gasbarro Camporese, Vogliacco, Almici; Mazzocco, Burrai, Pobega; Gavazzi, Bocalon, Candellone. Allenatore: Tesser.

STADIO: Benito Stirpe