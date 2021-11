Galles – Belgio: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Galles – Belgio del 16 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata del Gruppo E di qualificazione a Qatar 2022

CARDIFF – Martedì 16 novembre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Galles – Belgio, incontro valido per la decima giornata del Girone E di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico Robert Page, che arriva da una serie positiva di due vittorie consecutive. Galles che, con i suoi 14 punti, è seconda nella classifica del raggruppamento, alle spalle del Belgio capolista. Dall’altra parte del campo troviamo proprio la capolista belga guidata da Roberto Martínez, che nel Girone E viene da una serie positiva di cinque vittorie, se escludiamo le sconfitte in Nations League ed Euro 2020. Il match e la classifica sono però tutt’altro che decisi, perché se il Belgio ha già staccato il pass per Qatar 2022, il Galles deve difendere la seconda posizione dall’assalto della Repubblica Ceca, che con 11 punti può ancora sognare i playoff.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

GALLES:. A disposizione:. Allenatore: Ryan Giggs.



BELGIO:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Martínez.



Reti: al ' pt . Ryan Giggs.Roberto Martínez.al ' pt .

La presentazione del match

QUI GALLES – La formazione di casa potrebbe adottare il modulo 3-5-2, con Ampadu, Rodon e Mepham in posizione arretrata. A centrocampo la cerniera formata da Davies, Morrell, Allen, Ramsey e Roberts, alle spalle della coppia d’attacco Wilson-James.

QUI BELGIO – I Diavoli Rossi di mister Martínez potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-3, con Castagne, Denayer e Vertonghen nel reparto difensivo. A centrocampo troviamo Meunier, Witsel, Vanaken e Carrasco, alle spalle del tridente composto da De Bruyne, Benteke e Hazard.

Le probabili formazioni di Galles – Belgio

GALLES (3-5-2): Ward; Ampadu, Rodon, Mepham; Davies, Morrell, Allen, Ramsey, Roberts; Wilson, James. Allenatore: Robert Page

BELGIO (3-4-3): Courtois; Castagne, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Benteke, Hazard. Allenatore: Roberto Martínez

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Galles – Belgio, in programma per martedì 16 novembre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.