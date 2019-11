Galles – Ungheria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Galles – Ungheria del 19 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle 20.45

CARDIFF – Domani sera, martedì 19 novembre alle ore 20.45, andrà in scena Galles-Ungheria, incontro valevole per l’ottava e ultima giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale Gallese che viene dal successo esterno contro l’Azerbaigian e in classifica occupa la terza posizione con 11 punti. Bale e compagni hanno solo una chance per staccare il pass per la rassegna continentale dell’anno prossimo: battere l’Ungheria. Dall’altra parte, invece, ci sono i magiari che in classifica occupano la seconda posizione con 12 punti. Destino pressoché identico per la Nazionale ungherese che ha bisogno di vincere per accedere a Euro 2020 visto che, in caso di pareggio, la Slovacchia potrebbe balzare in seconda posizione battendo il modesto Azerbaigian. Sfida che si preannuncia spettacolare e intensissima, calcio d’inizio alle ore 20.45.

GALLES (4-2-3-1): Hennessey; Roberts, Lockyer, Mepham, Davies, Ampadu, Morrell, Bale, Wilson, James, Moore. Allenatore: Giggs

UNGHERIA (4-2-3-1): Gulacsi; Lovrencsics, Barath, Orban, Korhut, Kovacs, Vida, Dzsudszak, Szoboszlai, Sallai, Szalai. Allenatore: Rossi

STADIO: Cardiff City Stadium

Il match Galles – Ungheria, valevole per l’ottava e ultima giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Euro 2020, non verrà trasmesso da nessuna emittente televisiva ma potrete seguire il match direttamente sul nostro sito con cronaca e tabellino in tempo reale.