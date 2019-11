Germania – Irlanda del Nord: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Germania – Irlanda del Nord del 19 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’ultimo turno delle qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

FRANCOFORTE – Lunedì 19 novembre alle ore 20.45 andrà in scena Germania – Irlanda del Nord, incontro valevole per la decima giornata del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2020. Da una parte ci sono i tedeschi che, grazie al successo casalingo contro la Bielorussia nella scorsa giornata, hanno staccato il pass per la prossima rassegna continentale. I tedeschi, però, hanno bisogno di un successo per blindare la prima posizione nel duello con l’Olanda. Dall’altra parte, invece, c’è l’Irlanda del Nord che è reduce dal pareggio casalingo contro l’Olanda che ha, di fatto, spento definitivamente le speranze della Nazionale nord-irlandese di accedere direttamente ad Euro 2020.

Cronaca, sintesi della partita

Informazioni sul match a fine primo tempo e secondo.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

GERMANIA: ;. A disposizione:. Allenatore: Joachim Löw.



IRLANDA DEL NORD: Diretta scritta;. A disposizione:. Allenatore: Michael O'Neill.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Germania – Irlanda del Nord

GERMANIA (4-3-3): Ter Stegen; Hector, Tah, Kock, Schulz, Gundogan, Kimmich, Brandt, Goretzka, Werner, Waldschmidt. Allenatore: Low

IRLANDA DEL NORD (4-2-3-1): Farrell; Dallas, Catchcart, Evans, Lewis, Evans, Davis, Whyte, McNair, Saville, Magennis. Allenatore: O’Neill

Dove vedere Germania – Irlanda del Nord

Il match Germania – Irlanda del Nord, valevole per la decima giornata del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2020, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sul Canale 20 di Mediaset.