Gara 2 Finali Scudetto SuperLega di Volley: diretta del 1° maggio

MILANO – La SuperLega Credem Banca è entrata nel vivo della fase più emozionante della stagione: le Finali Scudetto. Dopo una combattutissima Gara 1, vinta da Itas Trentino, la corsa allo Scudetto continua spostandosi a Civitanova per il secondo capitolo di questa Finale spettacolare.

Per tutti i fan della grande pallavolo, giovedì 1° maggio, alle ore 18:15, sarà possibile seguire l’imperdibile match in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World (vb.tv), per vivere a pieno tutte le emozioni dello Scudetto.

Giovedì 1 maggio – Gara 2 Finale Scudetto

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche alle ore 18:15

Telecronaca: Gianluca Pascucci