Gelbison – Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Gelbison – Pescara di Domenica 12 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 31a giornata del campionato di Serie C, Girone C; calcio di inizio alle ore 14.30

AGROPOLI – Domenica 12 marzo, allo Stadio “Adriatico – Cornacchia” di Agropoli, andrà in scena Gelbison – Pescara, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, Girone C; calcio di inizio previsto per le ore 14.30.

I campani sono reduci dal pari esterno per 1-1 contro la Fidelis Andria e sono quindicesimi con 35 punti, frutto di sette vittorie, quattordici pareggi e nove partite perse, ventitré gol fatti e ventotto subiti. Gli abruzzesi vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro la Juve Stabia e nelle ultime cinque sfide hanno raccolto sei punti. Il Delfino ora é terzo, lontanissimo da Catanzaro e Crotone e a pari merito con il Foggia, a quota 49 grazie a un percorso fatto di quattordici partite vinte, sette pareggiate e nove perse, quarantadue reti realizzate e trentadue incassate. All’andata finì 2-1 in favore del Pescara. A dirigere il match sarà diretto da Claudio Petrella della sezione di Viterbo, coadiuvato dagli assistenti Veronica Martinelli di Seregno e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria; quarto uomo Marco Giordano di Matera. Ospiti dati favoriti col segno “2” quotato mediamente 1.65.

Cronaca con tabellino della partita

La presentazione del match

QUI GELBISON – Assenti gli squalificati Gilli e Nunziante. Probabile modulo 3-5-2 con Anatrella tra i pali e difesa a tre formata da Marong, Cargnelutti e Loreto. In cabina di regia Papa, Uliano e Graziani mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Onda e Correnti. Davanti De Sena e Tumminiello.

QUI PESCARA – Ancora fuori Gybuaaa Pellacani, Kraja e Cancellotti mentre Desogus é pienamente recuperaro. Sarà sicuramente modulo 4-3-3 con in porta Plizzari, e una difesa a quattro composta al centro da Brosco e Boben e sulle fasce da Cancelotti e Crescenzi. A centrocampo Aloi, Palmiero e Mora. Tridente offensivo composto da Merola, Cuppone e Lescano.

Le probabili formazioni di Gelbison – Pescara

GELBISON (3-5-2): Anatrella; Marong, Cargnelutti, Loreto; Onda, Papa, Uliano, Graziani, Correnti; De Sena, Tumminello. Allenatore: Esposito

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Aloi, Palmiero, Mora; Merola, Lescano, Desogus. Allenatore: Zeman

Dove vederla in TV e in streaming

