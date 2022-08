Coppa Italia, Genoa – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Benevento di Lunedì 8 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022-2023

GENOVA – Lunedì 8 agosto, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa – Benevento, incontro valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio di inizio alle ore 17.45. Gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai rigori. Chi passa il turno affronterà la Spal. Il match sarà un anticipo di quanto andrà in replica a Marassi la sera del 20 agosto quando si disputerà, però, la seconda giornata di campionato. Entrambe le squadre si apprestano ad affrontare il torno cadetto con l’ambizione di risalire in Serie A. Il Genoa, neoretrocesso, a luglio ha perso contro Lucerna (2-0) e Maiorca (1-0); il 4-1 rifilato alla Lazio, con tripletta del nuovo acquisto Coda, ha fatto ben sperare gli uomini di Blessin, che esordiranno il 13 agosto sul campo di un’altra neoretrocessa, il Venezia. Il Benevento nella passata stagione si é fermato ai playoff e vuole riprovarci quest’anno; debutterà sabato prossimo allo Stadio Vigorito contro il Cosenza. A dirigere il match sarà Andrea Colombo della Sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Vecchi di Lamezia Terme e Vono di Soverato; quarto uomo Fiero di Pistoia. Al VAR Nasca di Bari, assistito da Longo di Paola.

Tabellino in tempo reale

GENOA:



BENEVENTO:



Reti:



Presentazione del match

QUI GENOA – Blessin dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Semper tra i pali e con retroguardia composta al centro da Dragusin e Bani e sulle fasce da Hefti e Pajac. In mezzo al campo Badelj e Portanova mentre sule fasce agiranno Frendrup e Gudmunsson. Davanti Ekuban e Coda.

QUI BENEVENTO – Caserta dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Paleari tra i pali e con El Kaouakibi, Barba, Glik e Masciangelo, pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Viviani, Koutsoupias e Ionita. Tridente offensivo formato da Farias, Forte e Insigne.

La probabile formazioni di Genoa – Benevento

GENOA (4-4-2): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj, Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda. Allenatore: Blessin.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; El Kaouakibi, Barba, Glik, Masciangelo; Viviani, Koutsoupias, Ionita; Farias, Forte, Insigne. Allenatore: Caserta.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.