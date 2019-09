GENOVA – Tutto è pronto allo Stadio Luigi Ferrari per l’inizio di Genoa – Bologna, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, che si gioca in turno infrasettimanale. Calcio di inizio previsto per le ore 21. Le formazioni ufficiali:

Genoa: Radu, Ghiglione, Zapata, Romero, Criscito, Radovanovic, Schone, Barreca, Lerager, Kouamé, Pinamonti.

Bologna: Skorupski, Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci, Medel, Poli, Soriano, Orsolini, Palacio, Sansone.

