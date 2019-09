Fari puntati sulla serie A e in particolare sulla sfida del Meazza. In campo anche Napoli e Roma. Si gioca anche in Europa dalla Francia alla Spagna

Mercoledì 25 settembre giornata ricca di calcio in Italia con il turno infrasettimanale di Serie A e B. Partita cloù sarà quella serale tra Inter e Lazio. I nerazzurri devono difendere la vetta e si troveranno il primo vero test stagionale dopo quello di Champions League. Altrettanto suggestiva sarà la sfida pomeridiana tra Roma e Atalanta per due squadre ancora in fase di rodaggio. Gioca anche il Napoli che ospiterà il Cagliari mentre il Milan giocherà domani sera contro il Torino nella gara che chiuderà la quinta giornata. Ricordiamo che tutti i match di Serie A e quello serale di B tra Salernitana e Trapani avranno il supporto della nostra webcronaca in diretta.

Passiamo ad analizzare gli incontri che si sono già conclusi. In Ecuador successo per 2-0 dell’Emelec sul Tecnico mentre nella CONCACAF League 3-2 del Saprissa sull’Independiente. In Paraguay senza reti tra River Plate e San Lorenzo e successo esterno del Guarani sul Nacional Asuncion. Nel campionato Primavera in Italia si sono giocate le prime due sfide di Coppa Italia questa mattina con i sucessi fuori casa di Lecce e Lazio riepettivamente 2-1 sulla Juve Stabia e 2-0 sul Trapani. Andiamo dunque a vedere il quadro dei risultati del giorno con aggiornamenti in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

