Salernitana – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Salernitana – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

SALERNO – Mercoledì 25 settembre alle ore 21 andrà in scena Salernitana – Chievo, incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la squadra campana che è reduce dalla vittoria di rigore sul Trapani; inizio di campionato sopra ogni aspettativa per la Salernitana che si trova a 9 punti in quarta posizione in classifica. Dall’altra parte ci sono i clivensi che, sabato, hanno trovato un solo punto in casa contro il Pisa ed in classifica sono all’undicesimo posto con 5 punti. Un inizio non proprio positivo per una squadra candidata alla promozione diretta.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 25 settembre dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – Ventura molto probabilmente farà un pò di turnover, ma dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Micai in porta, pacchetto difensivo composto da Karo, Migliorini e Jaroszynski;. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Maistro e Dziczek mezze ali, Firenze dovrebbe rifiatare anche dopo le non positive prestazioni nelle ultime due partite, mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Giannetti e Djuric. Jallow non dovrebbe recuperare e Cerci probabilmente subentrerà nella ripresa visto che non ha ancora ritmo partita sulle spalle.

QUI CHIEVO – Marcolini dovrebbe schierare i suoi col 4-3-1-2 con Semper tra i pali, reparto arretrato formato da Dickmann e Brivio sugli esterni mentre i centrali saranno Cesar e uno tra Leverbe e Rigione. A centrocampo sicuri del posto le mezzali Segre e Obi, in ottimo stato di forma, in cabina di regia Esposito, ma è da valutare se far riposare, mentre davanti Garritano dovrebbe prendere il posto di Vignato (Giaccherini è ancora indisponibile) alle spalle del tandem d’attacco composto da Meggiorini e Djordjevic, ma attenzione a Rodriguez che potrebbe partire titolare al posto di uno dei due attaccanti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Salernitana – Chievo, valido per la quinta giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana – Chievo

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini e Jaroszynski; Cicerelli, Maistro, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine; Djuric, Giannetti. Allenatore: Ventura

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Rigione/Leverbe, Cesar, Brivio; Segre, Esposito, Obi; Garritano; Djordjevic, Meggiorini. Allenatore: Marcolini

STADIO: Arechi