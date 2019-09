Napoli – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Cagliari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

NAPOLI – Mercoledì 25 settembre alle ore 21 andrà in scena Napoli – Cagliari, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione di Ancelotti che viene dal largo successo esterno con il Lecce ed in classifica occupa la terza posizione con 9 punti. Dall’altra parte ci sono i sardi che, dopo un inizio stentato, hanno raccolto due successi consecutivi contro Parma e Genoa ed in classifica occupano il settimo posto con 6 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 25 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Ancelotti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Meret in porta, pacchetto arretrato composto da Di Lorenzo e Ghoulam sulle corsie laterali mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Allan e Fabian Ruiz in cabina di regia con Callejon e Insigne sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Mertens e Milik.

QUI CAGLIARI – Pochi dubbi per Maran che dovrebbe schierare il suo Cagliari col 4-3-1-2 con Olsen in porta, reparto difensivo composto da Cacciatore e Pellegrini sulle fasce laterali mentre nel mezzo Ceppitelli e Klavan. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Nandez e Rog mezze ali mentre davanti Castro alle spalle della coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Cagliari, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Napoli – Cagliari

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

STADIO: San Paolo