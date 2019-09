Lecce – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Napoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

LECCE – Domenica 22 settembre alle ore 15 si giocherà Lecce – Napoli, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la squadra salentina che è reduce dalla prima vittoria in campionato grazie al 2-1 esterno e convincente sul campo del Torino. Primi punti in classifica per la squadra guidata da Liverani. Dall’altra parte ci sono i partenopei che sono reduci dal grande successo col Liverpool, in Champions League, mentre in campionato gli uomini di Ancelotti hanno battuto senza problemi la Sampdoria.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 22 settembre alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LECCE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Calderoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lucioni e Rossettini. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Majer e Tabanelli mezze ali mentre in attacco Falco a supporto del tandem offensivo composto da Farias ed uno tra Lapadula e Babacar.

QUI NAPOLI – Ancelotti farà rifiatare qualche titolare in vista degli impegni ravvicinati: 4-4-2 per la squadra partenopea con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Malcuit e Ghoulam sulle corsie esterne mentre nel mezzo Koulibaly e Manolas. A centrocampo Allan e Zielinski in cabina di regia con Callejon e Insigne sulle corise laterali mentre in attacco tandem composto da Lozano e Llorente.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Napoli, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Lecce – Napoli

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Falco; Farias, Lapadula. Allenatore: Liverani

NAPOLI (4-4-2): Meret, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Llorente, Lozano. Allenatore: Ancelotti

STADIO: Via del Mare