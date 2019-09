In tv sette gare della quinta giornata della Serie A ma anche Liga, Ligue 1, Allsvenskan, Serie C e Coppa Italia Primavera



Al centro della programmazione calcio in tv di mercoledì 25 settembre c’è la quinta giornata di Serie A, che si gioca in turno infrasettimanale, con i suoi sette incontri. Alle 19 la Roma, vincitrice in extremis in quel di Bologna, ospita l’Atalanta, reduce dal pareggio al Franchi. Alle 21 scendono in campo tutti gli altri. Match clou tra la capolista Inter, unica squadra ancora punteggio pieno, e Lazio, che proviene dalla vittoria casalinga di misura sul Parma. Dopo l’1-4 di Lecce, il Napoli riceve il Cagliari, rinfrancato da due successi consecutivi. A caccia della prima vittoria stagionale, la Fiorentina attende la Sampdoria, che invece ha appena ottenuto i suoi primi tre punti contro il Torino. Il Genoa, dopo due ko di fila, cerca riscatto, contro il Bologna, che contro la Roma ha perso ma ha ben figurato fino all’ultimo istante. Derby emiliano tra Parma – Sassuolo: i ducali provengono dalla sconfitta all’Olimpico contro il Parma, i neroverdi dalla netta vittoria contro la Spal. La squadra di Semplici ospita il Lecce, che deve dimenticare la bastota rimediata in casa dal Napoli.

Si giocano anche i due posticipi della quinta giornata di Serie B: Trapani – Cremonese e Salernitana – Chievo. In campo, e in tv, anche Liga, Ligue 1, Serie C e Campionato Primavera.



Calcio in tv oggi 25 settembre 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

15.00

Sampdoria-Milan (Coppa Italia Primavera) su SPORTITALIA 60 DTT, HD SI SMART, WWW.SPORTITALIA.COM

Ternana-Reggina (Serie C) su ELEVEN SPORTS

16.30 Vibonese-Picerno (Serie C) su ELEVEN SPORTS

18.30

su ELEVEN SPORTS la Serie C

Como-Arezzo

Gozzano-Novara

Pistoiese-Renate

Pro Patria-Pianese

Feralpisalò-Fano

Vicenza-Vis Pesaro

Rimini-Gubbio

Sambenedettese-Modena

Sudtirol-Fermana

Bisceglie-Casertana

Paganese-Rende

Teramo-Viterbese

Avellino-Virtus Francavilla

19.00

Roma-Atalanta (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Trapani-Cremonese (Serie B) su DAZN e DAZN1

Mallorca-Atletico Madrid (Liga) su DAZN

Leganes-Athletic Bilbao (Liga) su DAZN

su DAZN la Ligue 1

Brest-Lione

Nantes-Rennes

St. Etienne-Metz

Montpellier-Nimes

Tolosa-Angers

Lille-Strasburgo

Amiens-Bordeaux

AIK-IFK Goteborg (Allsvenskan) su SPORTITALIA 60 DTT, HD SI SMART, WWW.SPORTITALIA.COM

20.00 Valencia-Getafe (Liga) su DAZN

20.45

su ELEVEN SPORT la Serie C

Albinoleffe-Juventus U23

Monza-Siena

Pergolettese-Lecco

Pontedera-Pro Vercelli

Imolese-Virtus Verona

Padova-Cesena

Piacenza-Ravenna

Reggiana-Carpi

Triestina-Arzignano

Bari-Monopoli

Catania-Cavese

Catanzaro-Rieti

Potenza-Sicula Leonzio

21.00

Inter-Lazio (Serie A) su SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Genoa-Bologna (Serie A) su SKY SPORT (canale 484 digitale terrestre, 253 satellite)

Parma-Sassuolo (Serie A) su SKY SPORT (canale 485 digitale terrestre, 254 satellite)

Napoli-Cagliari (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Fiorentina-Sampdoria (Serie A) su DAZN

SPAL-Lecce (Serie A) su DAZN e DAZN1

Salernitana-Chievo (Serie B) su DAZN

Real Madrid-Osasuna (Liga) su DAZN

PSG-Reims (Ligue 1) su DAZN

Inoltre u queto stesso sito si potranno seguire le dirette testuali di: