Padroni di casa a caccia di punti dopo una partenza negativa in campionato. Biancazzurri in cerca della migliore tenuta atletica

CITTADELLA – Voglia di riscatto la parola d’ordine in casa Cittadella dopo la sconfitta con l’Empoli nell’ultimo turno. Per il Pescara un test importante dopo le scialbe prestazioni a Cosenza e in casa con l’Entella che tuttavia hanno portato ben 4 punti in classifica. Tre gli ex presenti: da una parte Ventola, dall’altra Busellato e Ventola. Piuttosto lunga la lista degli indisponibili con Frare, D’Urso, Rizzo e Rosafio tra i veneti mentre Kastrati, Tumminello, Palmiero, Bruno, Marafini, Celli e Cisco (quest’ultimo fermo per squalifica) tra gli abruzzesi. Dalle ore 20 conosceremo le formazioni ufficiali che scenderanno in campo ma proviamo di seguito a indicare già quella che potrebbe essere la formazioni tipo di questa 5° giornata. Dubbi in avanti: da un lato Celar che potrebbe prendere il posto di De Marchi a far coppia con Diaw e dell’altra Brunori o Maniero a far reparto con Di Grazia e Galano che sembrano quasi certi della maglia. Il match sarà diretto da Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Lo stesso sarà coadiuvato da Raspollini e Miele mentre il quarto uomo sarà Prontera. Il tecnici alla vigilia si sono così espressi. Venturato parlando dell’avversario ha sottolineato essere squadra squadra forte e attrezzata e che servirà grande attenzione in campo; Zauri ha detto sia una sfida storicamente ostica e che anche se l’avversario è partito male in campionato sta man mano ritrovandosi. Quindi da prendere con le molle. Ricordiamo che il match si potrà seguire LIVE dalle ore 21 circa con l’ingresso delle due squadre in campo.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Cittadella – Pescara

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Panico; Celar, Diaw. A disposizione: Maniero, Camigliano, Bussaglia, Proia, Gargiulo, Ventola, Pavan, Luppi, Vrioni, De Marchi. Allenatore: Venturato [ufficiali dalle ore 20]

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Del Grosso, Drudi, Scognamiglio, Vitturini; Memushaj, Kastanos, Busellato; Di Grazia, Maniero, Galano. A disposizione: Farelli, Campagnaro, Bettella, Ciofani, Balzano, Masciangelo, Crecco, Machin, Ingelsson, Bocic, Brunori, Borrelli. Allenatore: Zauri [ufficiali dalle ore 20]