Hellas Verona – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Hellas Verona – Udinese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 19

VERONA – Martedì 24 settembre alle ore 19 andrà in scena Hellas Verona – Udinese, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono gli Scaligeri che sono reduci dalle sconfitte contro Juventus e Milan nonostante le buone prestazioni offerte. In classifica la squadra di Juric è al tredicesimo posto con 4 punti. Non se la passa bene la squadra bianconera che, dopo aver battuto il Milan all’esordio, viene da tre sconfitte consecutive.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 24 settembre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 19 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Rrahamani, Empereur e Gunter. A centrocampo Henderson e Miguel Veloso in cabina di regia con Lazovic e Faraoni sulle corsie esterne mentre davanti Zaccagni e Verre alle spalle dell’unica punta Stepinski.

QUI UDINESE – La squadra bianconera dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto arretrato formato da Becao, Samir e De Maio. A centrocampo Jajalo in cabina di regia con Mandragora e Barak mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Larsen e Sema. Davanti tandem d’attacco formato da Pussetto e Lasagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Udinese, valevole per l’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Udinese

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamani, Empereur, Gunter, Faraoni, Henderson, Miguel Veloso, Lazovic, Zaccagni, Verre, Stepinski. Allenatore: Juric

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir, Larsen, Mandragora, Jajalo, Barak, Sema, Pussetto, Lasagna. Allenatore: Tudor

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi