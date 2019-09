I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì sono dedicati al posticipo di Serie A, Eredivisie, Liga spagnola e Girone A di Serie C

Venerdì 20 settembre si gioca l’anticipo dei campionati di Serie A e B. Anticipi anche in Bundesliga, Ligue 1, Liga spagnola e Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Torino – Milan under 2,5 (ore 20.45)

Posticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Il Torino proviene da due confitte consecutive e in classifica ha sei punti. Stesse lunghezze per il Milan, che sabato scorso ha pero il derby contro l’Inter.

Feyenoord – Alkmaar over 2,5 (ore 20)

Sfida valida per la quinta giornata del massimo campionato tedesco. Il Feyenoord proviene dal pareggio per 3-3 ottenuto in trasferta sul campo dell’Emmen e in classifica è decimocon dieci punti. Tre lunghezze in più per l’Alkmaar, reduce dalla vittoria in casa del Den Haag.

Eibar – Siviglia 2 (ore 19)

Gara valida per la sesta giornata del massimo campionato spagnolo. L’Eibar proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Levante e in classifica è penultimo con due punti. Otto lunghezze in più per il Siviglia, che nel turno precedente ha perso in casa dal Real Madrid.

Celta Vigo – Espanyol 1 (ore 20)

Gara valida per la sesta giornata del massimo campionato spagnolo. Il Celta Vigo proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Atletico Madrid e in classifica è sedicesimo con cinque punti. Una lunghezza in meno per l’Espanyol, che nel turno precedente ha perso in casa dal Real Sociedad.

Real Sociedad – Alaves 1 (ore 21)

Incontro valevole per la sesta giornata del massimo campionato spagnolo. Il Real Sociedad proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo dell’Espanyol e in classifica ha 10 punti, a -1 dalla coppia di testa formata da Atletico Madrid e Real Madrid. Cinque lunghezze in meno per l’Alaves, reduce dalla sconfitta in casa dell’Athletico Bilbao.

Alessandria – Giana Erminio (ore 20.45)

Incontro valevole per la sesta giornata del Girone A della Serie C. L’Alessandria proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Pianese e in classifica è terza con ha 11 punti. Nove lunghezze in meno per il Giana Erminio, fanalino di coda del gruppo e reduce dal pareggio casalingo contro la Carrarese.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 settembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 208 euro