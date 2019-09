Hellas Verona – Udinese: le formazioni ufficiali

VERONA – Tutto è pronto allo Stadio Bentegodi per l’inizio di Hellas Verona – Udinese, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Gli scaligeri sono reduci dalle sconfitte contro Juventus e Milan e in classifica hanno 4 punti. I friulani provengono da tre k.o. di fila. Si comincia alle ore 19. Le formazioni ufficiali saranno rese note attorno alle 18.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Stepinski, Pazzini, Verre, Tupta, Danzi, Salcedo, Tutino, Adjapong. Allenatore: Juric

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Sema; Barak, Fofana; Lasagna. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Okaka, Walace, Nuytinck, Pussetto, Nestorovski, Kubala, De Maio, Teodorczyk. Allenatore: Tudor

SEGUI LA DIRETTA